Crédito industrial: ¿Expansión o transformación?

Publicado por Mario Mendez Creado: Actualizado:

El hecho de que, en el período enero-febrero de este año, la manufactura local creciera apenas un 2.4% interanual —tras desacelerarse de 3.4% en enero a 2.4% en febrero—, mientras que las zonas francas lo hicieran en un 1.2%, contrasta con el dinamismo del crédito al sector industrial, que se expandió un 9.5% en 2025. Esta divergencia sugiere que el financiamiento avanza a un ritmo más acelerado que la producción.

Ante este panorama, se abren al menos dos lecturas plausibles: o bien la industria se encuentra en una fase de apalancamiento cuyos frutos aún no se reflejan plenamente en los niveles de producción, o bien está canalizando recursos hacia un proceso más profundo de transformación estructural.

Lejos de ser una señal negativa, este compás de espera —más cercano a la preparación que a la expansión vertiginosa— suele anteceder a ciclos de crecimiento más vigorosos.

Sin embargo, no está exento de implicaciones: en el corto plazo, el crecimiento del PIB industrial tiende a mostrarse moderado, como una semilla que aún no rompe la tierra, pero que ya contiene en sí la promesa de una expansión futura. La economía, en consecuencia, no acelera de inmediato, pero ensancha su horizonte de crecimiento potencial.

Asimismo, se vislumbran efectos positivos en términos de productividad y modernización. El aumento del crédito, particularmente en moneda extranjera, parece orientarse a la adquisición de maquinaria, incorporación de tecnología, ampliación de plantas y mejoras en eficiencia energética. Este proceso, aunque silencioso, actúa como una corriente subterránea que, con el tiempo, reduce costos, eleva la productividad y fortalece la competitividad, especialmente en los mercados de exportación.

No obstante, existe un punto delicado: el descalce temporal entre el crecimiento del crédito y la generación de ingresos. Si bien la inversión precede al rendimiento, una brecha prolongada podría tensionar los flujos de caja empresariales y elevar los niveles de apalancamiento. Este riesgo se acentuaría en un escenario donde la demanda no logre acelerarse o el entorno externo se torne adverso.

Con todo, el incremento del crédito industrial también revela un trasfondo de confianza. Las empresas no se endeudan ni invierten con decisión en ausencia de expectativas favorables. Más aún, todo apunta a que el sector no solo busca crecer, sino también redefinirse: cambiar su composición, sofisticar su estructura y posicionarse en una senda de desarrollo más compleja y resiliente.