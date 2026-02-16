Disponible plataforma para comparar precios

Publicado por Amarilis Castro Creado: Actualizado:

Está en funcionamiento la plataforma del Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor (Pro Consumidor) que permite a las familias, a través de una comparación de precios en diferentes establecimientos comerciales, ahorrarse entre un 8 % y un 25 % en las compras.

La herramienta Sistema Dominicano de Información de Precios (SIDIP 3.0), http://sidip.gob.do, permite comparar en tiempo real precios de productos básicos, entre ellos alimentos y medicamentos, así como electrodomésticos y materiales de construcción.

El sistema integra información de cadenas de supermercados, farmacias y ferreterías.

Al participar en el Encuentro Económico de HOY, el director ejecutivo de Pro Consumidor, Eddy Alcántara y el encargado de Tecnología de la Información y Comunicación, Yasser Matos Lara, explicaron que la plataforma fue creada luego de que la institución se diera cuenta de la necesidad de crear una estrategia o herramienta que permitiera al “ciudadano de a pie”, hacer uso de la data con relación a los levantamientos de precios que realiza constantemente Pro Consumidor y que eran subidos en formato de PDF en la página web, sin ninguna utilidad para la población.

Agregó que la mejor manera de presentar esa información de precios era a través de una herramienta que le facilitara a los consumidores verlo en tiempo real.

Además, la plataforma se alimenta de datos disponibles en las aplicaciones digitales de los propios comercios e incluye ferreterías y farmacias.

Adelantaron que para marzo la plataforma será relanzada, con el objetivo de que la población a nivel nacional se entere de su disponibilidad, lo que representará un importante ahorro de bolsillo para los consumidores.