Doble sueldo 2025 en República Dominicana: quiénes tienen derecho y quiénes no

Con la llegada de diciembre, los trabajadores dominicanos esperan el tradicional pago del salario de Navidad, conocido como doble sueldo, un derecho consagrado en el Código de Trabajo y que debe ser entregado por los empleadores a más tardar el 20 de diciembre.

Lo que establece la ley

El empleador está obligado a pagar al trabajador en diciembre una suma equivalente a la duodécima parte del salario ordinario devengado durante el año calendario.

El monto no podrá superar en ningún caso el equivalente a cinco salarios mínimos legales.

Para el cálculo se excluyen las horas extraordinarias y las participaciones en beneficios de la empresa.

El salario de Navidad no se computa para fines de preaviso, cesantía ni asistencia económica.

Derechos adicionales

Aunque el contrato de trabajo se haya terminado antes de diciembre, el empleador debe pagar el salario de Navidad en proporción al tiempo trabajado.

Al finalizar la relación laboral, el empleador está obligado a entregar al trabajador una constancia escrita con el monto que le corresponde.

El salario de Navidad no puede ser gravado, embargado, cedido ni vendido, y está exento del impuesto sobre la renta.