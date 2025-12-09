Economía
Dólar al día: Tasas de compra y venta disponibles este martes 9 de diciembre
El Banco Central reporta el Dólar en RD$63.9910/US$ (compra) y RD$64.5965/US$ (venta). Conoce los detalles.
El Banco Central de la República informó que las tasas de cambio para la compra y venta del Dólar Estadounidense, al cierre en este martes 09 de diciembre son de RD$63.9910/US$ y RD$64.5965/US$, respectivamente.
La entidad subrayó que estas tasas son el promedio ponderado de las transacciones del mercado spot (efectivo, transferencias y cheques) para el día de hoy y excluyen operaciones en el mercado de derivados financieros.
Asimismo, señaló que, de acuerdo a la Undécima Resolución de la Junta Monetaria de fecha 14 de agosto de 2003, la tasa de cambio a ser utilizada para la revaluación diaria de activos y pasivos en moneda extranjera será la referida tasa de compra del mercado spot.