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Mercado cambiario

Dólar hoy: tasas de compra y venta actualizadas para este 17 de abril de 2026

El dólar se sitúa a RD$59.9922 para compra

Un dólar fuerte opera como un impuesto invisible sobre las importaciones: obliga a la economía a generar más pesos para honrar sus compromisos externos.

Un dólar fuerte opera como un impuesto invisible sobre las importaciones: obliga a la economía a generar más pesos para honrar sus compromisos externos.

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El Banco Central de la República informó que las tasas de cambio para la compra y venta del Dólar Estadounidense este 17 de abril de 2026, son de RD$59.9922/US$ y RD$60.8034/US$, respectivamente.

La entidad subrayó que estas tasas son el promedio ponderado de las transacciones del mercado spot (efectivo, transferencias y cheques) para el día de hoy y excluyen operaciones en el mercado de derivados financieros.

Asimismo, señaló que, de acuerdo a la Undécima Resolución de la Junta Monetaria de fecha 14 de agosto de 2003, la tasa de cambio a ser utilizada para la revaluación diaria de activos y pasivos en moneda extranjera será la referida tasa de compra del mercado spot

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