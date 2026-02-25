Santo Domingo 0ºC / 0ºC
EDE recibieron menor monto de transferencias enero

Las empresas distribuidoras de electricidad (EDE) recibieron RD$1,479.0 millones menos en transferencias del Gobierno en enero pasado en comparación con el mismo mes de 2025.

El Gobierno transfirió RD$5,258.9 millones a dos EDE en enero pasado, según el informe de ejecución presupuestaria correspondiente a ese mes, elaborado por la Dirección General de Presupuesto.

De ese monto, la Empresa de Electricidad del Este (Edeeste) recibió RD$3,091 millones y la Empresa de Electricidad del Sur (Edesur) RD$2,167.3 millones. La Empresa de Electricidad del Norte (Edenorte) no recibió transferencias corrientes del Gobierno.

Edeeste y Edesur son las distribuidoras que registran mayores niveles de pérdidas de energía.

En enero del 2025, las transferencias del Gobierno a las tres EDE ascendieron a RD$6,724.9 millones. Edeeste recibió RD$2,871, 9 millones, Edesur RD$2,230.3 millones y Edenorte RD$1,632. 7 millones.

El Gobierno, asimismo, transfirió en enero de este año RD$7,203.4 millones a la Dirección Central del Servicio Nacional de Salud, RD$6,400 millones al Banco Central y RD$1,987.5 millones a la Tesorería de la Seguridad Social. (En enero del 2025, el Banco Central recibió RD$5,800 millones). Las transferencias corrientes en enero se destinaron en mayor proporción al sector público, que recibió RD$30,207.7 millones (83.7%), seguido del sector privado con RD$5,397.1 millones.

