Las EDE reportan crecimiento en ingresos y avances en disciplina operativa

Las empresas distribuidoras de electricidad (EDE) cerraron diciembre de 2025 con avances medibles en indicadores históricamente sensibles del sistema eléctrico dominicano: mayor energía facturada, reducción de pérdidas mensuales y crecimiento sostenido de la facturación y los cobros.

Los detalles están contenidos en el Resumen de Indicadores EDE–Diciembre 2025, los cuales arrojan resultados preliminares acerca del desempeño de las distribuidoras.

En el consolidado del sistema, la energía facturada aumentó 3.3% interanual, al pasar de 990.4 GWh en diciembre de 2024 a 1,023.4 GWh en diciembre de 2025, mientras las pérdidas totales mensuales descendieron de 38.1% a 37.2%. En paralelo, la facturación total alcanzó RD$10,693.3 millones, un crecimiento de 6.5%, y los cobros superaron los RD$10,832.9 millones, confirmando una mejora en la conversión de energía servida en ingresos efectivos

El desempeño por empresa muestra avances con ritmos distintos. Edesur registró una de las mejoras más claras del período, al reducir sus pérdidas mensuales de 31.0% a 28.8%, con una caída absoluta de 14.6 GWh, acompañada de mayores niveles de energía facturada y facturación total.

Edenorte, por su parte, mantuvo las pérdidas mensuales en niveles cercanos al 26.2%, con un incremento de la energía facturada de 344.5 GWh a 359.2 GWh (+4.3%) y un aumento de la facturación total de RD$3,499.2 millones a RD$3,837.3 millones (+9.7%). Los cobros también crecieron, al pasar de RD$3,810.9 millones a RD$3,976.3 millones, consolidando una trayectoria de estabilidad operativa y fortalecimiento de sus ingresos comerciales.

En el caso de Edeeste, los datos reflejan una mejora clara en el desempeño comercial, aunque persiste el principal reto estructural del sistema. Durante diciembre, la empresa incrementó la energía facturada en casi un 5%, elevó su facturación total en 5.4% y aumentó los cobros en 3.9%, señales de un mayor esfuerzo de gestión comercial y recuperación de ingresos. No obstante, Edeeste continúa exhibiendo los niveles más altos de pérdidas: aunque logró una leve reducción mensual, el indicador de pérdidas del año móvil se incrementó, confirmando que la distribuidora sigue siendo el foco crítico de las políticas de reducción de pérdidas y control del fraude eléctrico.

Celso Marranzinifuente externa.

Para Celso Marranzini, presidente del Consejo Unificado de las Empresas Distribuidoras de Electricidad, el cierre de 2025 deja una señal inequívoca: los resultados comienzan a alinearse cuando se sostiene la disciplina operativa.

“Estos resultados reflejan que, cuando se combina control de gestión, disciplina comercial y decisiones técnicas sostenidas, el sistema responde. No estamos hablando de milagros, sino de avances, de inversiones reales y de un personal técnico comprometido, que deben consolidarse mes a mes”, afirmó Marranzini.

Reafirmó que la tendencia es positiva y que es posible avanzar hacia un sistema más eficiente y sostenible, siempre que se mantengan los esfuerzos gerenciales, se sostengan las inversiones en redes y tecnología, y se fortalezca la corresponsabilidad ciudadana en el pago oportuno del servicio y el uso legal de la energía.