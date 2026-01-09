El tren aéreo de Berlín

Creado: Actualizado:

Inicio este artículo reseñando que, en 1943, se celebró en Teherán la primera reunión de los Tres Grandes (Stalin, Roosevelt y Churchill) y luego en 1945, se celebró en Yalta, Crimea, la segunda reunión de los Tres Grandes citados, en ese mismo año, cuando ya Alemania se había rendido se realizó en Postdam la tercera reunión de los Tres Grandes con la participación de Stalin, Truman y Atlee. En esas reuniones se decidió que la URSS sería la potencia que dominaría el Este de Europa mientras que el Oeste europeo sería dominado por los otros aliados, distintos a la URSS. En esas reuniones hubo confrontaciones que evidenciaron lo que sería “La Guerra Fría” que ocurrió entre el bloque occidental, encabezado por Estados Unidos y la URSS. Aunque todo se había acordado, Stalin con el paso del tiempo se sintió molesto con la forma en que operaba en los hechos la división territorial de poder que se había acordado y que él mismo había aceptado. Esa actitud anímica influiría significativamente en la evolución de la llamada “Guerra Fría”.

Para no incurrir en omisiones imperdonables resalto que la Guerra Fría se inició al concluir la Segunda Guerra Mundial, con triunfo militar del llamado Grupo Aliado, constituido por la URSS, Inglaterra y Estados Unidos. En ese grupo participaron aliados militares, naciones que tenían ideologías opuestas y, tan pronto fueron triunfadoras se enfrentaron como rivales en la Guerra Fría después de su victoria en la Segunda Guerra Mundial y la citada Guerra Fría terminó en 1991, al disolverse la URSS.

El primer conato de esa confrontación se manifestó por el disgusto de Stalin ante las consecuencias de la forma en que fue dividido el continente europeo, asignándole gran parte del área del este de ese continente a la URSS, mientras que la zona oeste caería bajo el dominio de los países del bloque occidental (Estados Unidos, Inglaterra y Francia) con el detalle de que Berlín, capital alemana, correspondió a la zona dominada por la URSS. Consecuentemente, intentando fortalecer el complejo equilibrio geopolítico de la postguerra la parte oeste de Berlín, fue asignada a las potencias occidentales: Estados Unidos, Inglaterra y Francia. El choque dentro del equilibrio político citado se manifestó primeramente con el hecho de que en junio 16, 1948 los representantes de Inglaterra y Estados Unidos en la zona oeste de Berlín anunciaron que en ese territorio circularía exclusivamente una nueva moneda emitida por esas dos naciones. Ante ese hecho, la URSS indicó que la circulación de esa moneda perjudicaría significativamente la economía de la zona este bajo su mandato y, como represalia, la URSS decidió implementar el llamado bloqueo de Berlín, mediante el cual, a partir de junio 16, 1948, las autoridades soviéticas detuvieron el tráfico rodado de ferrocarril y fluvial imposibilitando todo tipo de acceso a las zonas de Berlín Occidental sobre todo prohibiendo cualquier tipo de comunicación por carretera, tren y energía, entre las zonas este y oeste de esa ciudad, lo que implicaba que la zona occidental quedaría completamente aislada y no recibiría ningún suministro de alimentos ni productos de consumo ni de energía, lo que hubiera implicado que los 2 millones de habitantes de la zona occidental, tendrían que abandonar sus domicilios y trasladarse a la zona este y convivir con los habitantes de esa zona dominada por la URSS. Originalmente los representantes de los países aliados ubicados en la zona oeste, evaluaron la posibilidad de lograr suministrar alimentos y otros productos de consumo mediante un convoy militar, pero esa idea se descartó pues ese transporte de suministros hubiese sido interpretado como un ataque bélico a la URSS, lo que hubiera desatado el inicio de la Tercera Guerra Mundial.

En cambio, los representantes de Estados Unidos, decidieron que todos los suministros de materiales imprescindibles para mantener allí los habitantes de la zona oeste, se llevaría a cabo por avión mediante el llamado “tren aéreo”, o sea que el suministro de todos los insumos que servirían para la subsistencia de los ciudadanos de los países aliados radicados en el oeste de Berlín.

El tren aéreo inició en junio 25, 1948 y, como implicaba actividades titánicas, muy difíciles de ejecutar por el aire, ese tren, no fue materializado exclusivamente por militares de Estados Unidos, sino que también participaron la Real Fuerza Aérea Británica, la canadiense y aviones de Nueva Zelanda, Australia y Sudáfrica.