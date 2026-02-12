Edesur bota a brigadista que robaba

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Edesur Dominicana informó la cancelación de un miembro de una brigada contratista captado en un video mientras sustraía el cableado que suministra la energía eléctrica a un establecimiento comercial en el sector El Vergel del Distrito Nacional.

Afirmó que tan pronto recibió la denuncia fue iniciada una investigación para determinar la realidad de lo sucedido y tomar los correctivos de lugar.

Las imágenes y videos analizados permitieron identificar la intervención de un técnico perteneciente a una brigada contratista que, en esa fecha, realizaba labores de reconexión en la zona.

Edesur reiteró que no tolera conductas contrarias a la ética, la legalidad ni a los principios que rigen la prestación del servicio público de electricidad. Edesur no menciona el nombre del ladrón.