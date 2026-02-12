Eléctrica
Edesur bota a brigadista que robaba
Las imágenes y videos analizados permitieron identificar la intervención de un técnico perteneciente a una brigada contratista que, en esa fecha, realizaba labores de reconexión en la zona.
Edesur Dominicana informó la cancelación de un miembro de una brigada contratista captado en un video mientras sustraía el cableado que suministra la energía eléctrica a un establecimiento comercial en el sector El Vergel del Distrito Nacional.
Afirmó que tan pronto recibió la denuncia fue iniciada una investigación para determinar la realidad de lo sucedido y tomar los correctivos de lugar.
Edesur reiteró que no tolera conductas contrarias a la ética, la legalidad ni a los principios que rigen la prestación del servicio público de electricidad. Edesur no menciona el nombre del ladrón.