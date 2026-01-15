Pérdidas de las EDE en octubre fueron de 38.3%, siguen altas

Publicado por Ubaldo Guzmán Molina Creado: Actualizado:

En octubre de 2025, las pérdidas de las Empresas Distribuidoras de Electricidad (EDE) se situaron en 38.3%, lo que representa un incremento de 0.8 puntos porcentuales respecto al mismo período del 2024, según el último informe de desempeño de las empresas eléctricas estatales elaborado por el Ministerio de Energía y Minas.

Las pérdidas se mantuvieron en un rango estable: comenzaron en enero y febrero con 37.4%, subieron en marzo a 37.6%, descendieron a 37.5% en abril y volvieron a aumentar en mayo con 37.8%, en junio se situaron en 37.7%, en julio alcanzaron el 38.2%, en agosto agosto 38.5% y en septiembre 38.4%.

Las pérdidas de Edenorte en octubre fueron de 25.4%, Edesur 31.3% y Edeeste 55.7%. Esta última empresa registró un porcentaje de pérdidas de 54.4% enero y marzo, 54.3% en febrero, 54.5% en abril, 54.8% en junio, 55.2% en julio y 55.7% en agosto y septiembre.

Los gastos en personal de las EDE se redujeron en US$4.1 millones en octubre del 2025 en relación con el mismo mes del 2024. El mayor descenso lo registró Edesur, con una disminución de US$10.6 millones.

A octubre de 2025, las EDE tenían 7,488 empleados, distribuidos de la siguiente manera: 2,852 en Edenorte, 2,564 en Edesur y 2,072 en Edeeste. La factura por compra de energía ascendió a US$2,607.5 millones, mientras que la facturación por venta de energía fue US$1,751.7 millones. Las EDE compraron la energía a 14.96 centavos de dólar el kilovatio hora.