Edesur desarrolla amplio operativo

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Como parte del combate al fraude y para fortalecer la capacidad de respuesta del sistema eléctrico a la ciudadanía, Edesur Dominicana desarrolló un amplio operativo de regularización de clientes en el sector La Cumbre, del distrito municipal Nizao, en San José de Ocoa.

Edesur indicó que en total, las brigadas normalizaron el servicio a 298 clientes que se encontraban conectados a la red de forma irregular desde hace más de 20 años y que ahora tendrán una conexión más segura al tendido eléctrico.

Señaló que de esa cantidad, 189 clientes suscribieron nuevos contratos y el resto, 109 usuarios, fueron reconectados al servicio eléctrico con facilidades de acuerdos de pago.

Como parte de los operativos se reubicaron cuatro postes del tendido eléctrico, con lo cual se eleva la seguridad técnica de la red.