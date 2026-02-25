Educación y comercio lideran alza empleo formal

Publicado por Mayelin Acosta Guzmán Creado: Actualizado:

El aumento del empleo formal en la República Dominicana durante el cuarto trimestre de 2025 estuvo impulsado principalmente por la enseñanza, el comercio y la administración pública, sectores que registraron los mayores incrementos de trabajadores con cobertura legal y acceso a la seguridad social, según estadísticas del Banco Central de la República Dominicana (BCRD).

La enseñanza registró el mayor aumento del empleo formal al pasar de 276,481 trabajadores en el cuarto trimestre de 2024 a 314,062 en igual período de 2025. Le siguió el comercio, que aumentó de 378,027 a 414,908 empleos formales, y la administración pública y defensa, que creció de 281,425 a 307,458. También contribuyeron al incremento hoteles, bares y restaurantes, al pasar de 208,199 a 224,168 empleos formales, las industrias, incluyendo minas, de 360,207 a 371,297, la intermediación financiera y seguros, de 101,508 a 109,380 y la agricultura, de 38,137 a 39,473.

Mayor participación del empleo formal

En el período analizado, correspondiente a los meses de octubre, noviembre y diciembre, el total de trabajadores formales aumentó de 2,445,484 a 2,546,027, equivalente a un crecimiento de 4.1 %. Con este resultado, el empleo formal representó aproximadamente el 51.9 % del total de ocupados, frente a 48.1 % del sector informal.

El empleo informal mostró una leve disminución al pasar de 2,362,291 trabajadores en el cuarto trimestre de 2024 a 2,355,566 en igual período de 2025, lo que equivale a una reducción de 0.3 %.

Sectores con reducción del empleo formal

Algunos sectores registraron caídas en los empleos formales. Electricidad y agua descendió de 31,557 a 29,014 trabajadores, construcción pasó de 59,969 a 58,890 y transporte y comunicaciones bajó de 112,166 a 104,879. También disminuyeron salud y asistencia social, de 207,180 a 200,799 y otros servicios, de 390,630 a 371,700.

Comportamiento del empleo informal

En el sector informal se observó una reducción significativa en agricultura, que pasó de 320,193 a 285,283 trabajadores, industria, de 152,718 a 126,137; y salud y asistencia social, de 6,750 a 5,952. Sin embargo, aumentaron los empleos informales en hoteles, bares y restaurantes, de 218,482 a 242,737, transporte y comunicaciones, de 245,040 a 261,297 y otros servicios, de 358,807 a 372,306. Construcción registró un leve aumento al pasar de 376,082 a 377,704 trabajadores informales, mientras comercio se redujo de 646,736 a 641,449. Electricidad incrementó marginalmente de 534 a 2,193 ocupados.