Ejecución proyecto en Ciudad Colonial marcha lenta

El proyecto de rehabilitación para el desarrollo turístico y social de la Ciudad Colonial, financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), ha registrado baja ejecución presupuestaria en este año.

De un presupuesto de RD$1,136 millones, hasta el 12 de este mes, se ha devengado RD$644.9 millones, para ejecución de 56.7%, lo que significa que falta por ejecutar en lo resta de este año RD$491.1 millones.

El datos aparecen en el informe se ejecución presupuestaria del Dirección General de Presupuesto del 1 de enero al 12 de diciembre del 2025.

El proyecto es ejecutado por el Ministerio de Turismo a través de la Unidad Coordinadora del Programa. Es coordinado con el Ministerio de Cultura y la Alcaldía del Distrito Nacional.

La realización de este proyecto ocasiona dificultades en el desplazamiento vehicular y peatonal en el sector por la intervención de numerosas calles, como Arzobispo Nouel, 19 de Marzo, Padre Billini y José Reyes.

El proyecto incluye la colocación de pavimento con tabletas de hormigón en calzadas y aceras, así como diseño con plataforma única para un desplazamiento peatonal seguro y señalizaciones para guiar con seguridad a las personas con visión reducida. Ya se rehabilitó la red hidrosanitaria y se sustituyó la red de agua potable y y las acometidas. El soterrado de las redes eléctricas y de telecomunicaciones se ejecutará en la fase final del proyecto.