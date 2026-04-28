Embajador de Italia busca fortalecer turismo de salud

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El embajador de Italia en el país, Sergio Maffettone, destacó el potencial de la República Dominicana para desarrollar el turismo de salud.

El diplomático subrayó que se están impulsando iniciativas de colaboración entre Italia y República Dominicana, especialmente en el ámbito médico, con el objetivo de fortalecer el intercambio profesional.

En ese contexto, mencionó programas que permitirían al talento dominicano integrarse al sistema de salud italiano, ante la necesidad de personal paramédico en hospitales de ese país, incluyendo formación y aprendizaje del idioma italiano.

Asimismo, indicó que se trabaja en un protocolo que facilitará a ciudadanos italianos recibir atención médica en República Dominicana con acceso a su historial clínico desde Italia, lo que contribuiría a mejorar la calidad del servicio.

Maffettone ofreció esas declaraciones en su intervención durante la convención “Esperti a Confronto in Oftalmologia”, que se celebra en el país hasta el primero de mayo.

El evento, cual cuenta el auspicio de la empresa Diadema Pharmaceuticals, reune a más de 50 médicos oftalmogos