Embargo retentivo en RD: qué es y cuándo lo pueden realizar

El embargo retentivo es una medida cautelar mediante la cual un acreedor busca inmovilizar temporalmente dinero o bienes del deudor que están en manos de un tercero, a menudo un banco, para asegurar un eventual cobro. En República Dominicana se rige por los artículos 557 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, modificados por la Ley 1457 del 2 de julio de 1947.

La Asociación de Bancos Múltiples de República Dominicana (ABA) reveló varias claves para entender la medida y cuando puede ser aplicada.

¿Cuándo ocurre un embargo retentivo?

Cuando una EIF es notificada de un embargo retentivo, actúa como tercero embargado con un rol técnico y acotado. En principio, debe verificar las formalidades del acto, indisponer solo hasta el duplo de lo adeudado y dejar disponible el excedente; si el producto es a plazo, segrega únicamente la fracción embargada para no paralizar el instrumento.

Además, emite la constancia o declaración del tercero que acredita la recepción y la indisposición hasta ese tope, sin vulnerar la confidencialidad del cliente. La EIF no es juez del embargo, no decide sobre la validez del crédito ni el fondo del litigio; se limita a cumplir la medida y esperar su validación o levantamiento.

Existen, sin embargo, excepciones objetivas que deben aplicarse de oficio: los fondos públicos son inembargables y los salarios (cuentas de nómina) gozan de protección legal. El incumplimiento de estos deberes, retener de más o de menos, negar constancia, revelar información indebida o ignorar las excepciones, expone a la entidad a reclamos, órdenes de corrección y, en su caso, responsabilidad y sanciones.

¿Dónde se regula el embargo en República Dominicana?

El embargo en la República Dominicana está regulado principalmente por el Código de Procedimiento Civil, que establece las reglas y procedimientos para llevar a cabo este tipo de medidas.

Además, otras leyes, como la Ley No. 6186 sobre Préstamos, el Código Civil y la Ley No. 189-11 sobre el Desarrollo del Mercado Hipotecario y el Fideicomiso, también contienen disposiciones relacionadas con diferentes aspectos del embargo, especialmente en lo que respecta a deudas hipotecarias y préstamos.

El procedimiento para un embargo retentivo moderno no debe ser ni permisivo ni desmedido; debe ser claro, proporcional y aplicable. Con reglas bien diseñadas, el acreedor cobra con mayor certeza, el usuario y el depositante quedan mejor protegidos y la banca cumple su rol de tercero embargado con seguridad operativa y transparencia. De eso trata la reforma propuesta: de equilibrar derechos y responsabilidades, cuidar la economía cotidiana y fortalecer la confianza en el sistema financiero.