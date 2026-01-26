Cláusulas arbitrales ganan terreno en la República Dominicana

Publicado por Mayelin Acosta Guzmán Creado: Actualizado:

El uso de cláusulas arbitrales registra un crecimiento significativo en la República Dominicana, especialmente en los sectores construcción y deportivo, lo que ha fortalecido la confianza de la Cámara de Comercio y Producción de Santo Domingo (CCPSD) en su Corte de Arbitraje como un mecanismo ágil y eficaz para la resolución de conflictos comerciales.

Los directivos de la entidad informaron que, desde su creación en 1989, la Corte ha conocido 479 procesos arbitrales, reflejo de una mayor preferencia del sector empresarial por esta vía, que permite resolver disputas en menos de seis meses, frente a los plazos de los tribunales tradicionales, que pueden extenderse por años.

La presidenta de la CCPSD, Lucile Houellemont, explicó que el arbitraje ha ganado protagonismo en sectores donde la rapidez es clave, como la construcción, los contratos de ingeniería, el mobiliario y, de manera especial, los acuerdos vinculados al ámbito deportivo.

Señaló que solo se acude al arbitraje cuando surgen conflictos, por lo que el aumento de casos evidencia una mayor confianza del sector empresarial en esta modalidad.

Fantino Polanco, vicepresidente ejecutivo de la Cámara, indicó que la Corte está capacitada para manejar controversias nacionales e internacionales y cuenta con árbitros especializados en distintas áreas, como derecho, ingeniería, arquitectura y contabilidad, además de profesionales con dominio de varios idiomas. Esta especialización, indicó, resulta determinante en sectores técnicos y contratos complejos.

En el caso del arbitraje deportivo, destacó que la Cámara dispone de árbitros con experiencia específica en este tipo de disputas, lo que facilita decisiones más ajustadas a la naturaleza de los contratos y a la dinámica de la industria. A esto se suman ventajas como la confidencialidad, la flexibilidad del proceso y la posibilidad de que las partes acuerden aspectos como idioma, lugar, número de árbitros y duración del procedimiento.

Además del arbitraje, la CCPSD ofrece servicios de mediación y conciliación, orientados a resolver diferencias sin necesidad de llegar a un proceso arbitral o judicial, mediante acuerdos entre las partes con la asistencia de mediadores especializados.

Dinamismo Registro

En cuanto al Registro Mercantil, la Cámara reportó un desempeño positivo durante el año 2025. Sólo en Santo Domingo se crearon 8,721 nuevas empresas, de las cuales 3,052 realizaron su proceso de constitución a través de la Ventanilla Única de Formalización digital, conocida como Formalízate, que permite la creación de empresas de manera virtual, rápida y simplificada. A nivel presencial se crearon 5,263 empresas y en línea 433.

Durante ese mismo período, el Registro Mercantil de la Cámara de Santo Domingo realizó 116,333 transacciones, de las cuales el 45 % se efectuó de forma digital, a través de los servicios en línea de la institución. Indicaron que estas cifras reflejan un cambio importante en el comportamiento de los usuarios, con una mayor preferencia por los canales digitales.

Del total de transacciones trabajadas, un 27.3 % fueron renovaciones, 20 % registro de documentos, 19.2 % copias certificadas, 10.6 % registro de inclusión, entre otras.

Houellemont expuso que la plataforma del Registro Mercantil ha sido modernizada a nivel nacional y que las 32 provincias del país operan bajo el mismo sistema tecnológico, con acceso a servicios en línea similares a los de Santo Domingo. Esto permite que la mayoría de los trámites puedan realizarse sin acudir físicamente a las oficinas.