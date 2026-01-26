Emisión de certificados firma digital CCPSD sube un 65%

Publicado por Amarilis Castro Creado: Actualizado:

La Cámara de Comercio y Producción de Santo Domingo (CCPSD) en el 2025 registró un aumento de un 65% en la emisión de certificados cualificados de firma digital, en comparación con el 2024. Para este año proyecta un crecimiento de un 25%.

La CCPSD cuenta con tres tipos de certificados cualificados de firma digital: persona física, corporativo o institucional y facturación electrónica tributaria, los cuales esa entidad ofrece a través de la marca Digifirma.

La obligatoriedad de la facturación electrónica para todos los contribuyentes a partir del 15 de mayo del 2026, es lo que ha provocado el aumento en la emisión, debido a que el certificado de firma digital es obligatorio para emitir comprobantes fiscales electrónicos (e-CF) válidos ante la Dirección General de Impuestos Internos (DGII).

La CCPSD ha vendido más de 10,000 firmas digitales, de estas unas 8,000 corresponden a tributarias de facturación electrónica.

Al participar como invitados en el Encuentro Económico de HOY, los directivos de la CCPSD, Lucile Houellemont, presidenta; David Abreu, gerente de Negocios y Fantino Polanco, vicepresidente ejecutivo destacaron las ventajas de la firma digital, porque se traduce en eficiencia y seguridad al agilizar procesos; ahorro de tiempo y costos, y mejorar la seguridad legal mediante encriptación y registros de auditoría inalterables. Destacaron que como parte de la modernización y agilización de los procesos que las empresas tienen que cumplir para su desarrollo, la CCPSD cada día se prepara para poder ofrecer servicios innovadores.

En tal sentido, resaltaron que la CCPSD ofrece desde el 2016 el servicio de Digifirma, certificado que permite a las empresas y a los profesionales eficientizar sus operaciones y además es indispensable para la facturación electrónica impulsada por la DGII.

Explicaron que Digifirma es un sistema de firma digital con carácter legal que permite al usuario realizar cualquier transacción económica o jurídica sin la necesidad de ser presencial.

Este sistema valida cualquier documento con la firma del usuario desde cualquier plataforma electrónica y hace en minutos lo que antes tomaba horas.

Resaltaron, además, que la herramienta cumple con una del Instituto Europeo de Normas de Telecomunicaciones para emitir firmas digitales.

Además, cuenta con el aval del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel), por ser la entidad de vigilancia y control de las actividades desarrolladas por las entidades de certificación, como lo dispone el artículo 56, de la Ley 126-02, sobre Comercio Electrónico, Documentos y Firmas Digitales

Con relación al certificado para fines tributarios sostuvieron que la Cámara de Comercio y Producción de Santo Domingo está preparada para apoyar a todos los empresarios del país para que puedan iniciar su proceso de facturación electrónica antes del plazo establecido y así evitar inconvenientes con la DGII.