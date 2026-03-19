Jochy Santos gana el Gran Soberano; pide "un poco más de nivel y respeto" en la comunicación

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El comunicador y locutor José Luis de los Santos, mejor conocido en el mundo artístico como Jochy, ganó este miércoles el premio Gran Soberano, la mayor distinción otorgada en los Premios Soberano, celebrados en el Teatro Nacional.

Durante sus palabras de agradecimiento, Jochy pidió "un poco más de nivel y respeto" en la comunicación. También destacó que, precisamente este 18 de marzo su programa radial "El Mismo Golpe con Jochy" cumple 30 años en el aire.

Santos, que además es voz comercial para diversas marcas, presentador, comediante y conductor de televisión ha sido galardonado decenas de veces a lo largo de toda su carrera artística. También produce y conduce el programa "Es Temprano Todavía", cada martes por Color Visión.

Antes de la fama

Jochy estudió marketing y ventas en la Universidad Nacional Pedro Henríquez Urena antes de abandonar sus estudios después de dos años para perseguir una carrera como anunciador de radio. En 1991 comenzó a conducir en televisión con un papel recurrente en El Show de la Noche.

Ha recibido varios premios y reconocimientos por sus logros en la televisión, incluyendo varios premios Casandra a Mejor Presentador, Mejor Artista y Mejor Programa de Radio.

La Asociación de Cronistas de Arte (Acroarte) organiza los Premios Soberano desde 1985, reconocimiento que cada año celebra lo mejor del arte, el espectáculo y la comunicación en la República Dominicana.

La gala de la entrega número 42 de Premios Sobereno se desarrolla esta noche, desde las 7:00 de la noche, en la Sala Eduardo Brito del Teatro Nacional. Es transmitida a nivel nacional por de Color Visión, canal 9, mientras que en Estados Unidos podrá verse por Univisión y la plataforma de streaming ViX, bajo la producción César Suárez Jr, y con el copatrocinio de Cervecería Nacional Dominicana y BanReservas.