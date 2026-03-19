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Al ritmo de Shadow Blow y Yailin La Más Viral cierran con broche de oro los premios Soberano


Shadow Blow encendió el escenario con tres canciones que hicieron vibrar al público, antes de unirse con Yailin La Más Viral para interpretar juntos su éxito “Solo tú y yo”.

Shadow Blow

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Merilenny Mueses
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Al ritmo de Shadow Blow y Yailin La Más Viral, la noche más importante del arte dominicano llegó a su gran cierre en el Teatro Nacional.

Shadow Blow encendió el escenario con tres canciones que hicieron vibrar al público, antes de unirse con Yailin La Más Viral para interpretar juntos su éxito “Solo tú y yo”. 

La artista, luciendo un imponente vestido rojo, puso a todos a cantar y cerró así con broche de oro la ceremonia de los Premios Soberano 2026.

Sobre el autor
Merilenny Mueses

Merilenny Mueses

Licenciada en ComunicaciónSocial, graduada Magna Cum Laude. Apasionada por contar historias que inspiran y conectan. Creo en el poder de las palabras para transformar realidades y enlos atardeceres como recordatorio de que la belleza de lo simple es majestuosa.

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