Se lucieron
Al ritmo de Shadow Blow y Yailin La Más Viral cierran con broche de oro los premios Soberano
Shadow Blow encendió el escenario con tres canciones que hicieron vibrar al público, antes de unirse con Yailin La Más Viral para interpretar juntos su éxito “Solo tú y yo”.
Al ritmo de Shadow Blow y Yailin La Más Viral, la noche más importante del arte dominicano llegó a su gran cierre en el Teatro Nacional.
Shadow Blow encendió el escenario con tres canciones que hicieron vibrar al público, antes de unirse con Yailin La Más Viral para interpretar juntos su éxito “Solo tú y yo”.
La artista, luciendo un imponente vestido rojo, puso a todos a cantar y cerró así con broche de oro la ceremonia de los Premios Soberano 2026.
Alegría
Lista de todos los ganadores de los Premios Soberano 2026
Lency Alcántara