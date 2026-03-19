Al ritmo de Shadow Blow y Yailin La Más Viral cierran con broche de oro los premios Soberano

Publicado por Merilenny Mueses Creado: Actualizado:

Al ritmo de Shadow Blow y Yailin La Más Viral, la noche más importante del arte dominicano llegó a su gran cierre en el Teatro Nacional.

Shadow Blow encendió el escenario con tres canciones que hicieron vibrar al público, antes de unirse con Yailin La Más Viral para interpretar juntos su éxito “Solo tú y yo”.

La artista, luciendo un imponente vestido rojo, puso a todos a cantar y cerró así con broche de oro la ceremonia de los Premios Soberano 2026.