Grandes bancos inversión estarán presentes en República Dominicana

Los grandes bancos internacionales de inversión estarán presentes en el país en un evento, de una magnitud que no tiene precedente, para conocer las oportunidades de inversión en la República Dominicana.

“Frontier Markets: Unlocking Investment Opportunities in the Dominican Republic”, organizado por la la Cámara Americana de Comercio de la República Dominicana (Amchamdr), junto a Primma Advisors, será el próximo jueves 12 de febrero en el hotel Intercontinental de Santo Domingo, y será un escenario en el que se abordarán tendencias como la liquidez internacional, las tasas de interés y la geopolítica, la estabilidad macroeconómica del país, la solidez institucional y las oportunidades en instrumentos financieros, crédito corporativo, capital privado y estructuración financiera para empresas locales interesadas en acceder a capital internacional.

Al participar como invitada en el Encuentro Económico de HOY, Yamileh García, vicepresidenta del Comité de Economía y Mercado de Capitales de la Amchamdr, expresó que en el país se han estado dando las condiciones para crear un clima favorable para la inversión, con el trabajo alineado de los sectores público y privado.

Agregó que es por eso que la Amchamdr desea mostrar todas las ventajas que tiene el país para atraer inversión, entre ellas la operatividad, cercanía con otros mercados de la región y capital humano.

Recordó que el año pasado la Amchamdr realizó un evento en Estados Unidos, aprovechando la celebración Semana Dominicana 2025 en las ciudades de Washington D.C. y Nueva York, lugar en el que fue notorio, no solo lo mucho que República Dominicana tiene que ofrecer hacia fuera, sino también que muchos inversionistas internacionales tienen “el ojo puesto” en el país.

Destacó que, desde ese momento, surgió la idea de crear un espacio para conectar con esos inversionistas.

Resaltó que al evento se darán cita representantes de importantes bancos internacionales como JP Morgan, Bank of American, Citi, Banco Santander, Blackstone, entre otros, los cuales serán los “protagonistas” de la actividad y compartirán sus perspectivas de qué está pasando a nivel mundial y también cómo están mirando a República Dominicana.

Dijo que no solo inversionistas estadounidenses están buscando destinos de inversión en América Latina, también de Europa y Asía.

En ese sentido, agregó que el país se distingue en la región por su estabilidad y políticas predecibles, lo que lo hace atractivo para la inversión.

Citó que un aspecto que distingue a República Dominicana es que la medida de riesgo entre los bonos soberanos de referencia, como el del Tesoro los Estados Unidos, y el del país se encuentran en un mínimo casi histórico (unos 160 puntos básicos), cuando hace dos años estuvo en 200 puntos básicos.

También, resaltó que al país le ha dado mucha visibilidad la emisión de bonos del sector público en el exterior, por lo que ahora los inversionistas también desean explorar las posibilidades en el sector privado.