Regular a los agentes inmobiliarios impulsará sector y evitará fraudes

La Asociación de Agentes y Empresas Inmobiliarias (AEI) impulsa un proyecto de ley que regulará la intermediación inmobiliaria y la publicidad, con el objetivo de fortalecer el crecimiento del sector, profesionalizar la actividad y reducir los riesgos de fraudes, especialmente para los dominicanos residentes en el exterior que invierten en el país.

El presidente de la AEI, Alberto Bogaert, explicó que “históricamente la asociación ha buscado la regulación del sector” y precisó que el proyecto de ley que regula se encuentra en el Senado.

Indicó que la iniciativa fue consensuada “al 100 %” entre los distintos sectores vinculados al ámbito inmobiliario y las instituciones gubernamentales relacionadas con el tema.

Bogaert señaló que el proyecto ya fue leído y aprobado con informe favorable por la comisión del Senado que lo revisó y que solo se está a la espera de que sea introducido formalmente con la apertura de la nueva legislatura.

Indicó que la propuesta es presentada por el senador de La Altragracia, Rafael Barón Duluc (Cholitín).

Sobre los beneficios de la normativa, afirmó que el Estado ha venido fortaleciendo al sector inmobiliario en los últimos años, citando como ejemplos la creación del Ministerio de la Vivienda y la aprobación de la Ley de Alquileres.

En ese sentido, sostuvo que la Ley de Alquileres permitirá impulsar las inversiones destinadas al alquiler, al ofrecer mayores garantías jurídicas.

“En los próximos años vamos a tener más ofertas de apartamentos destinados al alquiler a buenos precios”, expresó, al participar en el Encuentro Económico, junto a Gustavo Tavarez, miembro de la junta directiva de AEI.

Bogaert indicó que actualmente se observa una mayor inversión en plazas comerciales, debido a que existen garantías para la renta a nivel comercial y consideró que ese mismo comportamiento se trasladará a los proyectos habitacionales.

El presidente de AEI destacó que el sector inmobiliario ha manifestado su disposición a ser regulado. “Nosotros somos, yo creo, el único sector del país que quiere ser regulado”, afirmó, al tiempo que aclaró que la regulación no busca sacar a nadie del mercado, sino, profesionalizar la actividad.

Explicó que el borrador del proyecto de ley de intermediación inmobiliaria y publicidad establece requisitos para los agentes inmobiliarios, entre estos, capacitaciones, aprobación de exámenes para obtener una licencia ante el Ministerio de la Vivienda e incluso para garantizar la formalización en la se establece penalidades.

“Eso va a ayudar que las inversiones y el mercado se va a hacer más atractivo. Hay más garantías”, expresó.

Más garantías para los inversionistas.

Los directivos de AEI indicaron que esa regulación ofrece seguridad al mercado y al comprador, en especial, al inversionista o a los dominicanos que residen en Estados Unidos y otros países, que muchas veces siente temor de invertir si no existe un marco regulado.

Tavárez señaló que los inversionistas desde Estados Unidos se han visto afectados por la incidencia de estafas, lo que ha llevado a que muchos compradores pospongan sus decisiones hasta viajar al país.