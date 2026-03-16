Hay 60 proyectos paralizados en el Cibao por atraso permisos

Publicado por Amarilis Castro Creado: Actualizado:

El Gobierno y el sector privado acordaron agilizar al menos 60 proyectos de construcción en la región del Cibao que están retrasados por la falta de aprobación de permisos para iniciar su ejecución.

En por eso que directivos de la Asociación de Comerciantes e Industriales de Santiago (ACIS) abogaron porque en el país se reduzca el tema de la burocracia, tomando en cuenta que la economía dominicana se “mueve” y las “retrancas” implican costos financieros innecesarios y pérdidas de enormes oportunidades de negocios.

Al participar en el Encuentro Económico de HOY, el presidente y el directivo de la ACIS, Marcos Santana y Juan Núñez Collado, consideraron que en República Dominicana hay un tema de “hiperburocracia.

Citaron el ejemplo de que un proceso de licitación para compra y contrataciones en un ministerio puede tardar entre 60 y 90 días o más.

En relación con la permisología vinculada a medio ambiente y las alcaldías, dijeron que los retrasos para aprobar los permisos correspondientes afectan seriamente al sector construcción.

Indicaron que solo en la región norte hay identificados más de 60 proyectos que están parados debido a que las solicitudes de permisos depositadas en el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales no han sido atendidas desde hace varios meses.

Lamentaron que la falta de agilidad en esa institución frene el emprendimiento, sobre todo a nivel pequeños y medianos proyectos.

Los directivos de la ACIS recordaron que ese gremio tuvo un acercamiento directo con el presidente de la república, Luis Abinader, para tratar el tema de los retrasos en la permisología, sobre todo para el sector construcción, ya que es una actividad que mueve la economía.

Entienden que el mandatario también está preocupado por esa situación, por lo que esperan haya una mejoría.

Además, revelaron que directivos de la ACIS realizaron una visita al Ministerio de Medio Ambiente, donde fueron recibidos por un viceministro de esa institución, a quien también expresaron la preocupación sobre los atrasos en los permisos de construcción.

Agregaron que durante ese encuentro se acordó realizar mejoras a través del uso de la Inteligencia Artificial (IA) y aumentar el capital humano calificado.

No obstante, entienden que presupuesto que maneja ese ministerio es muy limitado, por lo que debe aumentarse la cantidad de recursos asignados.

Los ejecutivos de ACIS aclararon que están de acuerdo con el desarrollo sostenible para no dañar el medio ambiente y que no piden se incumplan las leyes correspondientes, sino procesos de aprobación más expeditos.