Hay apetito por los fondos de inversión en República Dominicana

Los fondos de inversión que operan en la República Dominicana administran una cartera superior a los 5,100 millones de dólares en inversiones en el mercado privado, un monto equivalente a cerca del 4 por ciento del producto interno bruto (PIB). Estos vehículos se consolidan como una de las principales fuentes alternativas de financiamiento para el sector privado, en complemento al crédito bancario tradicional.

Así lo destacó Yamileh García, representante del Comité de Economía y Mercado de Capitales de la Cámara Americana de Comercio del país (Amchamdr), al señalar que el crecimiento de los fondos de inversión refleja tanto la madurez gradual del mercado financiero local como el interés creciente de inversionistas institucionales en financiar proyectos y empresas a largo plazo.

Precisó que en el país el crédito al sector privado muestra una creciente incidencia de nuevos canales de financiamiento a través de los mercados de capitales, como los bonos corporativos y los fondos de inversión no financieros.

García explicó que estos recursos se canalizan hacia proyectos de infraestructura, energía y empresas corporativas, ampliando el acceso a capital más allá de los bonos y los préstamos bancarios. Indicó que este financiamiento se suma al crédito de la banca, que representa alrededor del 20 por ciento del PIB, y a las emisiones de bonos en el mercado local.

Señaló que el avance ha sido significativo en comparación con años anteriores. Antes de 2017, los fondos de inversión apenas representaban cerca del 1 por ciento del PIB, lo que implica un aumento de alrededor de cuatro puntos porcentuales en menos de una década.

“Estos fondos tienen un impulso relevante y vienen a complementar, no competir, con el crédito bancario, que ya tiene su nicho. Vienen a financiar sectores estratégicos e inversión de capital a largo plazo”, explicó al participar en el Encuentro Económico junto a Oliver Balbuena Abud, coordinador de Contenido y Prensa de Amchamdr.

La representante del comité señaló que este dinamismo se produce en un contexto en el que RD ha ganado visibilidad internacional como emisor soberano, gracias a la presencia del Gobierno en los mercados de deuda externa, donde concentra cerca del 70% de los bonos públicos emitidos fuera del país.

Explicó que esto ha permitido que los inversionistas internacionales conozcan mejor el perfil de riesgo del país, lo que ha despertado un interés creciente en oportunidades más allá del sector público.

García destacó que, pese a ese interés, la presencia de empresas locales en los mercados internacionales sigue siendo limitada, con solo tres emisores corporativos activos, AES, Ege Haina y Aerodom. Esta brecha, a su juicio, representa una oportunidad para que más compañías exploren mecanismos de financiamiento alternativos, especialmente a través de fondos de inversión.

Sobre el entorno local, García valoró la predictibilidad económica del país y la coordinación entre el sector público y privado, que inciden en la percepción de riesgo de los inversionistas. No obstante, reconoció que persisten retos estructurales, entre ellos el sector eléctrico y la baja inversión pública de capital, a lo que se suma el impacto de un entorno internacional marcado por cambios geopolíticos, comerciales y tecnológicos.