Hay regulación para canalizar inversiones a las pymes

Publicado por Mayelin Acosta Guzmán Creado: Actualizado:

El mercado de valores dominicano ya cuenta con la regulación que permitirá canalizar inversiones hacia las pequeñas y medianas empresas mediante el mecanismo de financiamiento colaborativo o crowdfunding, aunque su puesta en marcha dependerá de un liderazgo más proactivo del sector privado, afirmó el superintendente del Mercado de Valores, Ernesto Bournigal.

Explicó que el reglamento fue aprobado recientemente y crea una vía de financiamiento más flexible para que las pymes puedan captar recursos directamente del público inversionista a través de plataformas especializadas, con requisitos más simples que los exigidos en las emisiones tradicionales.

“El sector público ya hizo lo que tenía que hacer con la regulación, ahora corresponde al sector privado dar el siguiente paso”, señaló Bournigal.

Indicó que el mecanismo permitirá a empresas pequeñas y medianas realizar emisiones simplificadas con montos limitados y bajo controles tanto para emisores como para inversionistas. Estas operaciones se canalizarán a través de plataformas que podrán ser administradas por la Bolsa de Valores o por sociedades autorizadas, las cuales servirán como filtro.

Agregó que la normativa fue elaborada con el apoyo del Banco Mundial y está orientada a facilitar el acceso al financiamiento a empresas que actualmente no cumplen con todos los requisitos del mercado de valores tradicional.

Ofreció estos detalles al participar en el Encuentro Económico del HOY junto a Olga Nivar, directora de Oferta Pública, Ángel Serulle, intendente, y Valentín Sánchez, director de Comunicaciones.

Además del acceso a capital, Serulle destacó que el crowdfunding también fomentará mayor transparencia y disciplina empresarial, ya que las compañías deberán divulgar información financiera y cumplir con obligaciones de reporte.

Explicó que el esquema de financiamiento colaborativo contempla controles tanto para las empresas emisoras como para los inversionistas. La normativa establece límites de montos según el tamaño de la pyme, que podrán captar entre 30 y 100 millones de pesos, mientras que los inversionistas también tendrán topes de participación para reducir riesgos.

Además, un paso importante de acuerdo al intendente es que las operaciones deberán realizarse a través de plataformas autorizadas que funcionarán como filtro previo, verificando el cumplimiento de los requisitos antes de remitirlas al regulador, mientras la supervisión incluirá la obligación de divulgar información financiera, presentar reportes periódicos y someterse a mecanismos de fiscalización por parte de la Superintendencia del Mercado de Valores.

La regulación se encuentra en fase de implementación, mientras el sector privado desarrolla la plataforma tecnológica que permitirá operar el mecanismo. Por ello, aún no hay fecha definida para el inicio de las primeras emisiones.

Aumentar la base de inversionistas.

Bournigal señaló que uno de los principales retos del mercado continúa siendo ampliar la base de inversionistas. Actualmente existen más de 249 mil cuentas de inversión, cifra que representa alrededor del 9 % del nivel de bancarización.

A su juicio, esto evidencia un amplio espacio de crecimiento y una oportunidad para canalizar más ahorro hacia la inversión productiva. Indicó que la entidad impulsa programas de educación financiera, cursos gratuitos y alianzas con universidades y gremios para fomentar una cultura de inversión.