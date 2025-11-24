Inaugurarán hotel Days Inn by Wyndham

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Grupo De Valle anunció la inauguración de su primer hotel Days Inn by Wyndham Juan Dolio, para el próximo 8 de diciembre, el cuarto establecimiento de ese tipo desarrollado por la compañía en menos de 36 meses, lo que fortalece su estrategia de crecimiento nacional bajo el plan Visión 2030.

La propiedad consta de 114 habitaciones y generará un impacto económico significativo a través la creación de empleos directos e indirectos, respondiendo a la creciente demanda de productos hoteleros select-service de alto estándar en el país. La empresa expresó su agradecimiento al ministro de Turismo, David Collado, por su visión clara de crecimiento sostenible, la cual ha guiado inversiones privadas hacia destinos de alto potencial como Juan Dolio.