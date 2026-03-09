Industriales advierten aumentos en los fletes

Publicado por Amarilis Castro Creado: Actualizado:

Aunque pequeños, las navieras están notificando a sus clientes aumentos en el costo de los fletes, impulsados por tensiones geopolíticas tras los ataques de Estados Unidos e Israel a Irán, de acuerdo a los directivos de la Asociación Nacional de Empresas e Industrias Herrera (ANEIH).

Al participar como invitados en el Encuentro Económico de HOY, Ángelo Viro, presidente, Walker Sterlin, segundo vicepresidente y Jessica Calgano, directora ejecutiva de la ANEIH expresaron que esperan los incrementos, de alrededor de un 10%, se queden ahí y no continúen con otros aumentos.

Para los directivos de la ANEIH los alzas, hasta ahora, son por un tema coyuntural, pero advierten que si se mantienen se convertiría en un asunto de preocupación para los agentes económicos.

Recordaron que durante la pandemia, los costos de los fletes marítimos se dispararon hasta en 400% debido a varios factores, entre ellos escasez de contenedores, los bloqueos logísticos y los retrasos en los puertos, pero a partir del 2022 comenzaron a bajar, con reducciones de hasta 50% en algunos casos, manteniéndose estables.

“Después del Covid pudimos bajar y bajar. Habíamos estado en un momento de estabilidad, que si los fletes estaban bastante estables. Y eso nos daba una cierta tranquilidad a nivel de precios dentro de la macroeconomía de la República Dominicana”, subrayó el presidente de la ANEIH.

De acuerdo a reportes internacionales grande navieras como Maersk y MSC han suspendido ya su tránsito por el Estrecho de Ormuz, por lo que el ataque a Irán hace tambalear la logística mundial y amenaza con un "efecto dominó" de sobrecostes.

Actividad industrias

Sobre el comportamiento del sector industrial en los primeros meses del 2026, el presidente de la ANEIH dijo que ha registrado cierto dinamismo, pero no alcanza el crecimiento acostumbrado de años anteriores.

Retrasos permisos

Durante la entrevista, Viro también se refirió a los retrasos que tienen las alcaldías para aprobar permisos para la construcción de obras.

Lamentó que a pesar de las constante quejas sobre esa situación no se haya hecho nada para buscarle la solución a esa tema.