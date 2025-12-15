Llama “ver la historia detrás de taza de café”

Publicado por Mayelin Acosta Guzmán Creado: Actualizado:

Los caficultores dominicanos piden a los consumidores “ver la historia detrás de una taza de café”, pues advierten que si no se le da la importancia a esta producción podría desaparecer un “tesoro” para el país. El cultivo del café no solo sostiene economías rurales, sino que protege fuentes de agua y la cobertura forestal.

La baja productividad agrícola en zonas montañosas ha impulsado en los últimos años un proceso de sustitución de cultivos tradicionales. Plantaciones de café han ido cediendo a rubros como el limón, el aguacate y la chinola, que requieren menos mano de obra y ofrecen retornos más rápidos para los productores, explicaron Florentino de la Rosa, presidente de la Asociación de Caficultores la Esperanza, Los Cacaos, San Cristóbal y José Joaquín Amador, presidente del Movimiento Campesino Dominicano (MCD).

Advirtieron que este cambio ha traído consigo consecuencias ambientales y sociales y urge rescatar y fortalecer la caficultura nacional. Amador recordó que en San Cristóbal el café es el responsable de las aguas de la cuenca del río Nizao y sus afluentes, que comprende cinco áreas protegidas e incluye el más amplio complejo de presas del país (Jiguey, Aguacate, Valdesia y el contraembalse Las Barías), que sirven agua al Gran Santo Domingo y provincias aledañas.

“Hay que comenzar a tomar de nuevo el camino de la producción y permitir a los caficultores que tengan un margen de beneficio. La sustitución del café por otros cultivos más rentables daña la floresta y afecta la ecología del país”, explicó de la Rosa durante el Encuentro Económico del HOY.

Llamó a que “no piensen en la caficultura como una empresa, sino como un bien nacional. Un sembrador de agua y un protector de la ecología”.

Amador resaltó que ya existen impactos visibles por esta sustitución de cultivo en zonas tradicionales cafetales, como la degradación de los suelos y la afectación directa a los recursos hídricos.

El café, a diferencia de otros rubros agrícolas, se da bajo sombra. Esto implica que el café convive con árboles maderables y frutales, formando parte integral del bosque y contribuyendo a su conservación, permitiendo la preservación de los suelos.

Servicios ambientales.

Los representantes de los caficultores resaltaron que uno de los principales reclamos del sector es la aplicación efectiva del pago por servicios ambientales, ya que los productores contribuyen a la conservación del agua y los bosques sin recibir compensación, mientras otros sectores se benefician de esos recursos.

Aunque existe un marco legal que contempla este mecanismo, los caficultores denuncian que su implementación ha sido débil y distorsionada, por lo que exigen al Congreso y al Estado la aprobación y ejecución de una ley que garantice un pago real y directo.

También el sector planteó la necesidad de integrar de manera prioritaria a las zonas cafetaleras en los programas de reforestación, especialmente en cuencas estratégicas como el río Nizao y la subcuenca del Mahomita, donde iniciativas previas han demostrado resultados positivos.

Cambios en los precios.

Amador explicó que en octubre del año pasado el quintal de café costaba RD$8,600 y los 50 kilos en RD$12,500, y en diciembre esta última subió abruptamente a RD$21,500.

El aumento del precio del producto terminado también repercute en el consumidor. La libra de café pasó de costar RD$265 el año pasado a RD$344 o RD$350 en supermercados. Expresó que los productos que más se benefician de estos precios son aquellos que tienen grandes almacenes.