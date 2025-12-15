El reto es elevar produc ción café

Publicado por Amarilis Castro Creado: Actualizado:

Está volviendo el interés en la producción del café, motivado por los altos precios. Lo que hay que hacer para aprovechar la oportunidad: que el Banco Agrícola financie a los pequeños y medianos productores y que el Estado dé apoyo a través la oferta de plantas para su cultivo, suplida desde viveros que estén ubicados en las zonas productoras.

También motivar al relevo generacional y un plan de regularización de mano de obra extranjera para que no falten trabajadores que se dediquen a ese cultivo. Asimismo, un plan de titularización de tierra que beneficie a los pequeños y medianos productores.

Durante su participación como invitados al Encuentro Económico de HOY, los presidentes de la Asociación de Caficultores La Esperanza, Los Cacaos y del Movimiento Campesino Dominicano, Florentino de la Rosa y José Joaquín Amador, respectivamente, dijeron la producción está muy limitada, debido al abandono de muchas fincas que se registró entre del 2013 al 2020, porque el costo de producir 50 kilos de café era muchas veces hasta el doble de lo que rentaba.

Por eso dijeron que muchos productores emigraron al Gran Santo Domingo, mientras otros cambiaron de cultivo como aguacates, limones, entre otros.

Sin embargo, destacaron que el alza en los precios de esa grano está despertando de nuevo el interés de los productores, pero aún la producción no alcanza ni el 15% de los que era en esos años.

Afirmaron que el café dominicano tiene un mercado asegurado, y puede aumentar la exportación, pero es necesario tomar una serie de medias.

Entre ellas citaron la democratización del crédito, tras asegurar hay trabas que impiden a los pequeños y medianos productores acceder a financiamiento.

También piden que a través del Instituto Dominicano del Café (Indocafe) se implemente una política más articular de toda la zona cafetalera que contemple que cada una tenga su propio vivero, así como de asistencia técnica permanente. Para eso piden asignar más recursos a esa entidad. Agregaron que hay café pero ahora no hay quien lo recoja, por falta de un revelo generacional, lo que ha obligado a que los caficultores dependan de la mano de obra extranjera.

Pidieron al Estado y a la Dirección General de Migración implementar un plan de regularización para que las zonas cafetaleras puedan tener trabajadores.