Llevan programa Finanzas Responsables BHD a la Semana Económica y Financiera del Banco Central

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El Banco BHD forma parte de la 12º edición de la Semana Económica y Financiera del Banco Central de la República Dominicana (BCRD) con su Programa Finanzas Responsables BHD, la plataforma oficial del banco múltiple creada para promover el progreso humano mediante la formación en el manejo inteligente del dinero, ahorros, inversiones y productos financieros.

Durante esta jornada, que se lleva a cabo en la sede del Banco Central, en el Centro León de Santiago y en el Centro Cultural Perelló de Baní, el BHD desarrolla una agenda de charlas, talleres y juegos que promueven el ahorro en los más pequeños y jóvenes, así como la debida toma de decisiones, planes a largo a plazo y manejo del gasto.

La apertura del stand del Banco BHD estuvo encabezada por Steven Puig, presidente del Banco BHD, Josefina Navarro, vicepresidenta sénior de Comunicación Corporativa y Responsabilidad Social, en compañía del gobernador del Banco Central de la República Dominicana, Héctor Valdez Albizu. En este marco, BHD reiteró que su participación en la Semana Económica y Financiera se alinea con su compromiso histórico de educación financiera.

Josefina Navarro destacó que el Banco BHD siempre estará presente en todas las iniciativas que impulsen el progreso humano, especialmente motivar desde temprana edad el buen manejo de las finanzas. “Con nuestro programa Finanzas Responsables BHD buscamos equilibrar el bienestar económico con el desarrollo humano. Los estudiantes que nos visiten en el stand y acudan a las charlas podrán participar de una serie de encuentros educativos con valiosas dinámicas y aprendizajes que los ayudarán a establecer las bases del futuro que quieren”.

Niños visitan el stand

Serie de actividades



Como parte de la agenda de la Semana Económica y Financiera, el BHD, a través de la unidad de Responsabilidad Social y Sostenibilidad, incluyó charlas educativas con la herramienta Responde con Peso, dirigidas a jóvenes de 15 a 18 años, en el Centro Cultural Perelló de Baní y en el Centro León de Santiago, además de la charla “De peso a peso se construyen los sueños”, para pequeños de 5 a 10 años en el salón Cuentacuentos del auditorio del Banco Central. Responde con Peso es un juego de preguntas del programa Finanzas Responsables BHD que invita a reflexionar sobre el dinero, el riesgo, el ahorro y el valor de cada elección, promoviendo conversaciones y aprendizajes sin respuestas “correctas” ni ganadores.

En tanto que la Asociación Profesional de Directores de Comunicación de la República Dominicana (Asodircom), en conjunto con BHD, organiza una charla para chicos de 12 a 18 años titulada “Tu identidad y tu personalidad financiera”. Diseñada por el Banco BHD dentro de su programa Finanzas Responsables BHD, el encuentro tiene el objetivo de promover el éxito económico desde etapas tempranas de la vida a través de decisiones inteligentes y responsables, y hábitos saludables desde la escuela y el hogar.

La Semana Económica y Financiera es una actividad educativa y cultural organizada por el Banco Central, dirigida principalmente a niños y jóvenes en edad escolar y adscrita al Global Money Week (GMW).

La jornada del BCRD recibe a estudiantes de todo el país y aborda la importancia de adquirir conocimientos, habilidades y comportamientos que los guíen acertadamente a la hora de tomar decisiones financieras que repercutirán en su presente y futuro.