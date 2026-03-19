Lemar se posiciona en el Top 3 con el remix salsero de “Bonita Bonita”

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El salsero venezolano radicado en República Dominicana, Lemar, continúa consolidando su presencia en la escena tropical del país al posicionarse en el Top 3 del chart de Monitor Latino en la radio dominicana, gracias a su participación junto a El Poeta Callejero en el remix en versión salsa del tema “Bonita Bonita”.

El tema, que fusiona la esencia urbana con la elegancia rítmica de la salsa contemporánea, ha logrado una fuerte rotación en las emisoras del país, convirtiéndose en una de las canciones tropicales de mayor crecimiento dentro de la programación radial dominicana.

De acuerdo con los datos del chart oficial de Monitor Latino, la canción logró escalar hasta el puesto #3 en la radio dominicana, destacándose dentro de uno de los rankings más competitivos de la música latina.

En paralelo, el artista también figura dentro del chart Hot Song de Monitor Latino, donde comparte presencia en el ranking con importantes propuestas tropicales del momento. En ese listado, la agrupación Chiquito Team Band —de la cual Lemar formó parte en una etapa importante de su trayectoria— ocupa la posición #2, reflejando la vigencia del sonido salsero dominicano en la radio nacional y una sana competencia, mientras que Lemar sobrepasa a Bad Bunny con Baile Inolvidable que ocupa la posición número 5.

Este momento dentro del chart resalta la evolución de Lemar como solista, quien continúa ampliando su alcance dentro del género tropical, conectando con nuevas audiencias y fortaleciendo su presencia en la radio dominicana.

Con este nuevo logro en Monitor Latino, el artista reafirma el impacto de su propuesta musical y su crecimiento sostenido dentro de la escena de la salsa contemporánea en el país.

El audiovisual de Bonita Bonita está disponible en YouTube.