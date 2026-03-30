PNUD advierte brechas digitales y urge cambios

Publicado por Mayelin Acosta Guzmán Creado: Actualizado:

La economista jefa para América Latina y el Caribe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Almudena Fernández, afirmó que, para que los avances tecnológicos impulsen la productividad, es necesario mejorar la calidad de la educación e incrementar la inversión en infraestructura digital, especialmente en países como República Dominicana, donde persisten importantes brechas de acceso y capacidades.

“Para lograr que los avances tecnológicos contribuyan a la productividad se debe mejorar la calidad de la educación e incrementar la inversión en infraestructura digital”, sostuvo Fernández al referirse a los desafíos que enfrenta la región en la adopción de nuevas tecnologías.

En el caso dominicano, los hogares de mayores ingresos tienen 2.9 veces más probabilidades que los más pobres de contar con Internet en el hogar (63.6% frente a 22.2%). Esta brecha supera el promedio de América Latina y el Caribe, que es de 1.8 veces, y también el promedio de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), de 1.2 veces, lo que evidencia desigualdades estructurales en el acceso a la digitalización.

Además, República Dominicana figura entre los 24 países de la región que implementan inteligencia artificial en la administración pública, principalmente en servicios públicos (29%), asuntos económicos (14%) y educación (14%). A nivel regional, el uso de esta tecnología en el sector público se concentra en servicios públicos y aspectos económicos, que en conjunto representan más del 56% de los casos.

Fernández advirtió que, aunque América Latina es una región joven y con alto entusiasmo por las nuevas tecnologías, su adopción tiende a replicar las desigualdades existentes. Si bien se han registrado avances en conectividad y acceso a Internet, persisten limitaciones en infraestructura más sofisticada, como redes 5G, fibra óptica y el desarrollo de habilidades digitales avanzadas, factores clave para aprovechar plenamente la transformación tecnológica.

En ese sentido, la especialista indicó que la digitalización inclusiva representa una oportunidad para mejorar la productividad y el crecimiento económico. No obstante, enfatizó que este proceso requiere acciones concretas, inversión sostenida y políticas públicas orientadas a reducir brechas, fortalecer la clase media y avanzar hacia un desarrollo más resiliente y sostenible en República Dominicana y la región.

El informe “Bajo presión” del PNUD señala que la digitalización puede mejorar el acceso a los servicios públicos y facilitar la interacción entre los ciudadanos y las instituciones. Sin embargo, advierte que estos avances deben ir acompañados del fortalecimiento de capacidades técnicas, el desarrollo de infraestructura adecuada y marcos regulatorios que garanticen un proceso inclusivo.

Asimismo, el estudio propone colocar la resiliencia en el centro de las políticas de desarrollo, mediante tres componentes básicos: instrumentos de política pública, fortalecimiento institucional e inversión en infraestructura

Reducir pobreza.

En este contexto, Fernández subrayó la importancia de sistemas de protección social que no solo reduzcan la pobreza, sino que también impulsen la movilidad social de la población vulnerable hacia una clase media más estable.

Fernández agregó que la acumulación de activos como educación de calidad, salud, oportunidades productivas y acceso financiero es clave para enfrentar crisis y reducir la vulnerabilidad. Advirtió que una parte importante de esta población se inserta en el mercado laboral de manera informal, por lo que recomendó impulsar políticas que fomenten la productividad y el empleo de calidad, a fin de evitar retrocesos en la reducción de la pobreza en el país.