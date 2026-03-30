RD país AL reduce más pobreza, pero vulnerabilidad de volver a caer es mayor

Publicado por Amarilis Castro Creado: Actualizado:

La pobreza en República Dominicana ha bajado más que en otros países de América Latina y el Caribe en promedio, pero la población vulnerable de volver a caer en ese estado es mayor en el país que en otros de la región.

En este sentido, el país ha mostrado un desempeño superior al promedio regional, logrando que más personas mejoren sus condiciones de vida.

De hecho, ha aumentado la población que vive con ingresos que la sitúan en la clase media de un 30.1% que representaba en el año 2000 a 51.7% en el año 2024.

Pero al analizar las cifras del informe regional Bajo Presión: Recalibrando el Futuro del Desarrollo en Amércia Latina y el Caribe, elaborado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), casi 5 de cada 10 personas en el país no cuentan con los mecanismos de afrontamiento necesarios para resistir incluso un evento adverso moderado.

Al participar como invitada en el Encuentro Económico de HOY, la economista jefe para América Latina y el Caribe del PNUD, Almudesa Fernández, explicó que desde el 2000 al 2024 en la región se ha logrado reducir la pobreza de un 50% a un 25%, es decir se redujo a la mitad.

Sin embargo, en República Dominicana la reducción es proporcionalmente más importante, porque pasa de tener 40%, medido con las líneas de pobreza internacionales, a tener alrededor de 14%, lo que representa una disminución de más de un 50%.

Puntualizó que el informe del PNUD arroja que hay un dato “muy relevante”, y es que si bien la región reduce pobreza, hay una franja de personas que se quedan en un estado de vulnerabilidad.

“Es decir, ya no son pobres, están por encima de la línea de pobreza, pero todavía son muy vulnerables a caer en pobreza en caso se enfrenten a cualquier evento adverso, ya sea un shock más sistémico, como puede haber sido una pandemia, o un evento adverso que sufra el hogar”, subrayó.

En el caso de República Dominicana, explicó que el informe del PNUD determina que a pesar de que la pobreza se redujo en mayor porcentaje, la población en riesgo de volver a caer en ese estado es un 53%, mientras que en otros países de la región, cuando se suma esa pobreza con esa vulnerabilidad es un 48%.

Enfatizó que hay una reducción notable de pobreza en el país, pero persiste una franja grande de población vulnerable y la desigualdad estructural que requiere políticas públicas para protección y reducción de brechas.

En ese sentido, planteó que para que las personas sigan avanzando hacia establecerse como clases medias más estables, tiene que seguir acumulando una serie de activos que lo permitan tener, como son la educación, tener mayor productividad e insertarse en el mercado laboral formal.

El reto ahora es transformar ese progreso en una consolidación sostenida de la clase media, evitando retrocesos y fortaleciendo las capacidades que permitan estabilidad y movilidad social real.

En su informe el PNUD hace un llamado a que “el desarrollo humano exige ajustar estrategias a un mundo en constante cambio. Situar la resiliencia en el centro abre oportunidades: avanzar en el desarrollo, resguardar los logros alcanzados y permitir que las sociedades prosperen incluso en medio de la incertidumbre”.

Durante la entrevista, Fernández estuvo acompañada de Melissa Bretón y Socrátes Barinas, oficial de Desarrollo Humano y economista Senior del PNUD en República Dominicana, respectivamente.