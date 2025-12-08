Proyecto Ley 225-20 violaba competencia

Publicado por Amarilis Castro Creado: Actualizado:

El proyecto que modifica la Ley 225-20 sobre Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólido debe ser reconsiderado, tomando en cuenta las observaciones realizadas por Pro Competencia, a través de un informe que plantea graves violaciones a las normas de competencia establecidas por ley, así como artículos de la Constitución de la República.

Al participar como invitada en el Encuentro Económico de HOY, la presidenta del Consejo Directivo de Pro Competencia, María Elena Vásquez Taveras, recordó que ese organismo presentó un informe a la Cámara de Diputados, el cual recomienda cambios en esa normativa para evitar monopolios, eliminar restricciones que afecten a los agentes del mercado, entre otras medidas que garantizan el derecho a la libertad de empresa.

Vásquez Taveras explicó que una de las observaciones del informe es que la normativa contemplaba establecer un solo relleno sanitario y planta de valorización por región, que tenían que ser contratados por 10 años por las alcaldías, creando monopolios que están prohibidos hasta por la Constitución de la República.

Además, puntualizó que esos contratos por 10 años conllevaría a que esas empresas no tendrían la obligación de innovar, mejorar sus procesos, restando eficiencia y competitividad a un mercado que es muy dinámico.

Enfatizó en que “nosotros tenemos la libre competencia enquistada dentro de nuestra Constitución. El primer derecho fundamental económico que contempla la Constitución de la República es el derecho a la libre empresa y dentro del de la libre empresa establece la libre competencia y la prohibición del abuso de posición dominante y luego como un principio rector de la economía nacional, atado al desarrollo humano”, precisó Vásquez Taveras.