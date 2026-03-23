Superintendencia impulsa cambios en la banca para proteger a usuarios

Publicado por Mayelin Acosta Guzmán Creado: Actualizado:

La banca dominicana ha reaccionado positivamente a las medidas implementadas por la Superintendencia de Bancos para proteger a los usuarios en los contratos de adhesión de los servicios financieros.

Así lo afirmó el superintendente de Bancos, Alejandro Fernández W., quien explicó que se han fortalecido los mecanismos de revisión de contratos y prácticas dentro del sistema financiero.

Indicó que, junto a las entidades de intermediación financiera, han desarrollado diversas acciones para fomentar una cultura centrada en el cliente y en la protección del usuario.

La directora de ProUsuario, Natalia Sánchez, explicó que todos los contratos de adhesión, ya sean de préstamos, tarjetas de crédito u otros productos, son evaluados antes de llegar a los clientes. También señaló que supervisan los cargos y comisiones indebidos y exigen su eliminación. “Ese contrato pasa por ProUsuario antes de que llegue a manos de los clientes”, dijo.

Indicó que estos contratos se han ido ajustando conforme evolucionan los productos y servicios financieros. “Si vemos una cláusula que no corresponde, inmediatamente la mandamos a eliminar. O si detectamos una práctica lesiva a los intereses de los usuarios, la revisamos y la corregimos”, expresó.

Explicó que la supervisión no se limita a los contratos, sino que también abarca las prácticas de las entidades. “En caso de que no esté contenido en el contrato, pero forme parte de la práctica, a través de la supervisión de conducta de mercado intervenimos esos puntos de dolor”, indicó.

Además, supervisan que, aún cuando el usuario no presente una reclamación, se detecten posibles malas prácticas y se proceda al resarcimiento. Agregó que, cuando se identifican irregularidades, se exige su corrección y la compensación a los usuarios afectados. “Exigimos que no solo el usuario que reclamó sea compensado, sino también aquellos que no lo hayan hecho”, expuso.

Fernández y Sánchez ofrecieron estos detalles al participar en el Encuentro Económico de HOY, junto a Emmanuel Cedeño Brea, asesor general de la Superintendencia de Bancos.

Buena actitud de los bancos.

El superintendente destacó que las entidades han asumido un cambio de actitud frente a la protección del usuario.

Explicó que desde 2024 se fortaleció el rol del Servicio de Atención al Usuario (SAO) dentro de las entidades financieras. “Esa persona tiene que estar pendiente de todos estos temas, de las reclamaciones e incluso informar a los consejos de directorio”, expresó.

Añadió que el instructivo de protección al usuario, que entró en vigencia en noviembre de 2024, permitió operativizar el reglamento existente desde 2015, lo que consideró “una deuda de la Superintendencia de Bancos”.

En otro orden, en materia de fraude bancario, el superintendente de Bancos, Fernández, resaltó que el país ha avanzado en el fortalecimiento del marco legal, lo que permite una mayor persecución de estos delitos.

Explicó que las disposiciones vigentes del Código Penal permiten al Ministerio Público actuar de oficio en casos de fraude, lo que agiliza los procesos de investigación y sanción.