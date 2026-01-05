UE apoya fortalecimiento institucional de la nación

Publicado por Amarilis Castro Creado: Actualizado:

La Unión Europea (UE) ofrece apoyo para el fortalecimiento institucional a República Dominicana, a través de cooperación financiera, asistencia técnica y programas estratégicos en áreas clave como fortalecimiento del Estado de derecho, lucha contra el crimen organizado y drogas, desarrollo sostenible, energía, transporte y apoyo a micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes).

Además, reforzando la gobernanza democrática y la economía verde, consolidando al país como socio comercial y de seguridad regional importante.

Durante su participación como invitados en el Encuentro Económico de HOY, el embajador de la Unión Europea en el país, Raúl Fuentes Milani, expresó que contribuir con el fortalecimiento institucional en República Dominicana, es un tema de mucha importancia para la UE.

Para eso, la Unión Europa apoya tanto iniciativas públicas como de la sociedad civil.

Las áreas clave de apoyo institucional son apoyo presupuestario: donaciones directas para financiar políticas públicas, mejorar la administración pública y la profesionalización de servidores públicos.

También, modernización del Estado: fomento de la gobernabilidad democrática y optimización de la gestión de finanzas públicas.

Además, la lucha contra la corrupción: apoyo a la transparencia y la lucha contra la impunidad.

Fuentes Milani agregó que para lograr ese objetivo, trabaja junto a Participación Ciudadana (PC) a través de la ejecución de un programa para conseguir una reforma a la legislación electoral dominicana y para fortalecer la capacidad de integración de la sociedad civil, también en apoyo presupuestario para prevenir y combatir la violencia de género.

Explicó que con la organización local Participación Ciudadana, lo que se está haciendo es la apoyar la observación electoral y promover la transparencia y participación democrática.

Detalló que Participación Ciudadana ha realizado un análisis de la Ley Orgánica del Régimen Electoral (Ley 20-23) y una serie de propuestas para seguir fortaleciendo esa legislación.

Además de trabajar con las candidaturas buscando impulsar la transparencia y la inclusión de mujeres y jóvenes en las elecciones, junto al Centro de Investigación para la Acción Femenina (Cipaf).

Recordó que en las elecciones del 2024, la UE apoyó con ese proyecto la observación electoral nacional de las elecciones presidenciales, congresuales y municipales, a través de la ONG Participación Ciudadana.

“En conclusión, se busca una representación más equitativa y la profesionalización de la política, un esfuerzo que la Unión Europea respalda activamente”, dijo.

La Unión Europea

La Unión Europea es una asociación económica y política única de 27 países europeos. El bloque asegura que trabaja junto para promover la paz, prosperidad y el bienestar, compartiendo soberanía en áreas de interés común y permitiendo la libre circulación de personas, bienes, servicios y capitales.