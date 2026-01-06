¿Cuáles provincias siguen en alerta y cuáles fueron descontinuadas?

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) informó este martes que mantiene a la provincia de Puerto Plata en alerta amarilla y a Montecristi en alerta verde, ante la posibilidad de inundaciones urbanas y rurales repentinas, crecidas de ríos, arroyos y cañadas, así como deslizamientos de tierra.

La entidad precisó que descontinuó el nivel de alerta verde para las provincias Santiago, Espaillat, Hermanas Mirabal y María Trinidad Sánchez, tras una mejoría en las condiciones meteorológicas.

Asimismo, el COE recomendó a los operadores de embarcaciones frágiles, pequeñas y medianas navegar con precaución, manteniéndose cerca del perímetro costero y sin aventurarse mar adentro, debido a la incidencia de vientos y oleaje.

Mapa de alerta meteorológica

En cuanto a las condiciones del tiempo, las autoridades indicaron que las precipitaciones continuarán disminuyendo de forma notable durante el resto de las horas matutinas, como resultado del alejamiento del sistema frontal que se localiza al este de Puerto Rico.

No obstante, el viento fresco del noreste continuará arrastrando nubes de manera ocasional, generando nublados con lluvias pasajeras y aisladas en localidades de Puerto Plata, Espaillat, Hermanas Mirabal, La Altagracia, El Seibo, Hato Mayor, Samaná, Monte Plata, San Pedro de Macorís y Santo Domingo, entre otras provincias.

Para la tarde, se espera que persista un patrón atmosférico estable en gran parte del territorio nacional, con cielo mayormente soleado y escasas precipitaciones, debido a la reducción del contenido de humedad y la influencia de condiciones anticiclónicas.