¿Quién es Pedro Porfirio Urrutia, el nuevo director de la DGII?

La Dirección General de Impuestos Internos (DGII) inicia una nueva etapa bajo el liderazgo de Pedro Porfirio Urrutia Sangiovanni, quien fue designado este martes como nuevo director de la entidad mediante el decreto 2-26, en sustitución de Luis Valdez Veras.

Pero, ¿quién es el profesional que asume la dirección del órgano recaudador del Estado?

Urrutia Sangiovanni es contador público autorizado, con una maestría en Derecho Tributario y Asesoría Fiscal. Además, es socio fundador de la firma Moore ULA, desde donde ha participado activamente en la elaboración y revisión de marcos legales vinculados al sistema tributario y societario de la República Dominicana.

Cuenta con amplia experiencia en consultoría impositiva, outsourcing y auditoría, y posee certificación en Anti-Money Laundering.

También es miembro de la comisión técnica de control de calidad de la Asociación Interamericana de Contabilidad (AIC) para el período 2019-2021.

En el ámbito académico y técnico, es diplomado en Arbitraje, avalado por el Centro de Resolución Alternativa de Controversias (CRC) de la Cámara de Comercio y Producción de Santo Domingo, así como en Administración de Riesgo de Lavado de Activos.

A lo largo de su carrera ha ocupado posiciones relevantes en la Junta Directiva del Instituto de Contadores Públicos Autorizados de la República Dominicana, así como en la Asociación de Firmas de Contadores Públicos Autorizados, entidad de la que fue presidente.

Urrutia Sangiovanni también ha fungido como asesor y miembro de comisiones para la creación de importantes leyes a nivel nacional, entre ellas: