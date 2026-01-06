Juan Suárez Trujillo: La educación financiera, una herramienta para enfrentar la desigualdad

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

La desigualdad económica en América Latina suele analizarse desde grandes variables como ingresos, empleo, inflación o acceso a servicios básicos. Sin embargo, existe un factor menos visible que atraviesa todas esas dimensiones y que rara vez ocupa un lugar central en la conversación pública: la educación financiera. No como una promesa de ascenso inmediato, sino como una herramienta concreta para reducir vulnerabilidades que se acumulan con el paso del tiempo.

En la región, millones de personas trabajan, generan ingresos y, cuando pueden, ahorran. Pero pocas veces cuentan con información clara para entender cómo proteger ese esfuerzo o cómo evitar que decisiones mal informadas terminen ampliando la brecha económica. El resultado es una desigualdad silenciosa que no siempre se percibe en el corto plazo, pero que se profundiza año tras año.

Juan Suárez Trujillo, educador financiero en plataformas digitales, llegó a esta conclusión desde una experiencia personal antes que desde una teoría académica. Durante la pandemia observó cómo personas cercanas, con negocios aparentemente estables y una vida económica ordenada, perdían ahorros, empresas y tranquilidad financiera en cuestión de meses. Aquella situación dejó al descubierto una fragilidad compartida: seguir el camino tradicional no garantizaba seguridad.

Ese golpe de realidad lo llevó a revisar su propia relación con el dinero. Reconoció que muchas de sus decisiones financieras estaban basadas más en la inercia y la costumbre que en una estrategia consciente. En ese proceso entendió que había tenido suerte, pero que la suerte no podía ser un plan. Sin educación financiera, incluso el esfuerzo sostenido quedaba expuesto a factores que no siempre se pueden controlar.

A partir de allí inició un camino de formación, análisis de mercado y aprendizaje práctico que no solo transformó su manera de invertir, sino también su forma de explicar las finanzas. Desde su rol como creador de contenido de educación financiera, Suárez Trujillo optó por un enfoque deliberadamente sobrio, alejado de promesas rápidas y del lenguaje técnico innecesario que suele generar más distancia que comprensión.

Su metodología se apoya en la inversión fundamental, el análisis de empresas sólidas y una visión de largo plazo. No como una fórmula para obtener resultados inmediatos, sino como una manera de reducir la dependencia exclusiva del ingreso activo y permitir que el tiempo juegue a favor. Un enfoque que contrasta con el ruido constante de las redes sociales, donde la inmediatez suele imponerse sobre el criterio.

La experiencia con sus alumnos refuerza esa mirada. Dentro de su Academia de Inversiones, muchas personas que nunca habían invertido lograron resultados positivos en sus primeros meses. Sin embargo, Suárez Trujillo insiste en que el verdadero indicador de éxito no está en los números iniciales, sino en el momento en que un estudiante deja de depender del mentor y comienza a tomar decisiones por cuenta propia.

Uno de los casos que más lo marcó fue el de una alumna que propuso analizar una empresa que él mismo no tenía en su radar. El ejercicio se convirtió en una lección compartida. La inversión resultó exitosa y confirmó algo que considera central: la educación financiera no es un camino vertical, sino un proceso compartido en el que el criterio se construye con diálogo y análisis.

La relación entre educación financiera y desigualdad se manifiesta de múltiples formas. Quienes acceden temprano a información básica suelen evitar errores recurrentes, planificar con mayor margen y entender el impacto del tiempo en sus decisiones. Quienes no, quedan más expuestos a ciclos de endeudamiento, postergación o inmovilidad financiera.

En América Latina esta brecha se ve agravada por factores culturales. Hablar de dinero sigue siendo incómodo. Existe vergüenza, silencio y, en muchos casos, culpa. A esto se suma una desconfianza profunda generada por la proliferación de estafas financieras. Según Suárez Trujillo, ese es uno de los mayores desafíos de su trabajo diario: demostrar con coherencia y tiempo que la educación financiera no es sinónimo de engaño.

Desde su experiencia como experto en educación financiera, sostiene que este conocimiento no debe presentarse como un privilegio ni como una promesa de riqueza, sino como una herramienta básica de protección. Entender qué se está comprando, por qué se toma una decisión y qué riesgos se asumen no elimina la desigualdad estructural, pero sí reduce la vulnerabilidad individual.

El formato digital ha permitido que este tipo de contenidos llegue a públicos que históricamente quedaron fuera del sistema educativo formal. Personas jóvenes, trabajadores independientes y familias que nunca habían considerado la inversión como una posibilidad real encuentran en estas plataformas un primer punto de acceso al conocimiento financiero.

La educación financiera no actúa de manera inmediata ni produce resultados espectaculares. Su impacto es acumulativo. Cada decisión informada reduce la probabilidad de errores futuros. Cada año ganado al tiempo aumenta las posibilidades de que el esfuerzo se sostenga. En regiones donde la inflación y la inestabilidad son recurrentes, esa diferencia puede ser determinante.

Juan Suárez Trujillo no plantea la educación financiera como una solución total a la desigualdad. Reconoce que existen factores estructurales que exceden cualquier iniciativa individual. Pero también sostiene que la falta de educación financiera amplifica esas desigualdades al dejar a amplios sectores sin herramientas para proteger lo poco o mucho que logran construir.

En ese sentido, democratizar el acceso al conocimiento financiero no elimina las brechas económicas, pero sí puede evitar que se profundicen. La educación financiera, entendida como una competencia básica para la vida adulta, se convierte así en una forma de autonomía.

Aprender a entender el dinero deja de ser una habilidad secundaria. Se vuelve una necesidad. Y aunque no resuelva por sí sola la desigualdad estructural, puede marcar la diferencia entre quedar atrapado en ella o contar, al menos, con herramientas para enfrentarla.