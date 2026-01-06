¿Quién es Mayra Jiménez, la nueva directora de Supérate?

Publicado por Aldrys Sánchez Creado: Actualizado:

Por designación del presidente Luis Abinader, a partir de este martes Mayra Jiménez asume la dirección del programa Supérate tras haber sido ministra de la mujer desde el año 2020.

Sin embargo su experiencia no inicia ahí, hace más de 25 años que Jiménez viene trabajando de manera activa en el diálogo social, la construcción de consensos y la promoción de los derechos humanos y laborales, especialmente de las mujeres y de la clase trabajadora.

A lo largo de su carrera ha liderado iniciativas orientadas a la igualdad de género, la eliminación de la violencia y la discriminación contra las mujeres, así como al fortalecimiento de los derechos humanos femeninos en el país.

Entre 2005 y 2020 se desempeñó como representante titular en el Consejo Económico y Social, participando en importantes procesos de diálogo para la elaboración de políticas públicas.

En ese espacio formó parte de iniciativas como la Estrategia Nacional de Desarrollo y el Pacto Nacional para la Reforma Educativa.

Desde noviembre de 2022, Mayra Jiménez ocupa la vicepresidencia de la Conferencia Regional de la Mujer de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), consolidando su perfil como una figura clave en la defensa de los derechos de las mujeres y en la construcción de políticas públicas con enfoque de equidad.

Mayra, quien es Licenciada en Derechos, egresada de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM), donde también obtuvo una maestría en Derecho de la Regulación Económica, cuenta con una amplia trayectoria en el ámbito jurídico, social y de políticas públicas.

Además, tiene una especialización en Liderazgo para la Gestión Pública de Barna Management School.

Su trayectoria también se extiende al plano internacional. Fue presidenta de la Comisión Interamericana de Mujeres de la Organización de Estados Americanos (CIM/OEA) entre 2020 y 2022, así como de la Iniciativa Iberoamericana para Prevenir y Eliminar la Violencia contra las Mujeres.

De igual forma, ejerció como presidenta pro-tempore del Consejo de Ministras de la Mujer de Centroamérica y República Dominicana (Commca).