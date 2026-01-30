Entidades se unen para fortalecer el talento en el sector asegurador dominicano

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

La Universidad Iberoamericana (Unibe), la Fundación Iberoamericana Alianza del Seguro y Génesis Instituto de Formación en Seguros, firmaron un acuerdo de cooperación que busca fortalecer el talento humano en el sector asegurador dominicano, mediante programas de formación especializada y el intercambio de conocimientos y buenas prácticas.

El convenio establece la participación conjunta en proyectos académicos, el diseño e impartición de programas de educación continua, la formación de personal técnico y académico, así como asesoría mutua en docencia e investigación.

Con esta alianza se reafirma la importancia de la colaboración internacional como motor del desarrollo social y económico, en un contexto marcado por la transformación digital, la regulación, la innovación y la sostenibilidad.

Imágenes del evento

Entre las primeras acciones se destaca la realización conjunta del programa internacional “Certificación ejecutiva en función actuarial para el sector asegurador”. Asimismo, Unibe participará en la XVIII Cumbre Iberoamericana del Seguro, que se celebrará en Santo Domingo en el próximo mes de marzo, auspiciada por la Fundación Iberoamericana Alianza del Seguro, con el apoyo de la Superintendencia de Seguros y el Banco Central de la República Dominicana.

La firma del acuerdo contó con la presencia de Pasqual Llongueras, vicepresidente de la Fundación, Joseba Angulo, director del Instituto Génesis. En representación de Unibe, Dra. Loraine Amell, vicerrectora de Vinculación e Internacionalización; Dr. Leandro Feliz, decano de Investigación y Desarrollo Institucional; Lic. Miguelina Franco, decana Escuela de negocios, y la Dra. Maribel Medina, directora de Educación Continua, quienes coincidieron en que esta alianza representa un paso decisivo para impulsar la profesionalización del sector asegurador y preparar a sus líderes frente a los retos actuales y futuros.