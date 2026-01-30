¿Quién fue Ramón Alburquerque?

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Este viernes falleció uno de los políticos más icónicos de República Dominicana, Ramón Alburquerque, luego de luchar contra el cáncer en el hígado.

Su nombre completo fue Ramón Alburquerque Ramírez, y nació el 5 de junio de 1949 en la provincia Monte Plata. Fue un destacado ingeniero químico, además de político.

Su formación académica incluye estudios en la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), y la Universidad de Kansas, donde se especializó en ingeniería química con una mención en computadoras.

Además, realizó estudios en Modelos de Planificación y Desarrollo Económico, en la Universidad McGill en Canadá, y en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM), en República Dominicana; viajó a Suiza a recibir entrenamientos en refinación y comercialización de oro y metales preciosos; y a Noruega para entrenarse en recursos naturales, medio ambiente estudios sobre el cambio climático.

¡Entren to´!”

Siendo presidente del Senado, en el 1999, Ramón Alburquerque llegó a la sede de la Liga Municipal Dominicana acompañado de varios senadores del PRD. Ese día, 25 de enero, saldría la frase más icónica del político.

En la Liga, su objetivo era verificar el proceso interno que se desarrollaba en el lugar, pero el entonces jefe de la Policía Nacional, el general José Aníbal Sanz Jiminián, le negó la entrada.

Lo que ocurrió después quedó para siempre en la historia política dominicana: un forcejeo, tensión institucional y la icónica frase que lo acompañó:“¡Entren to´, coño!”

Las imágenes quedaron para la historia. Los videos y las fotos fueron ampliamente difundidas. Ellas se puede observar la participación de figuras como Andrés Bautista y el fallecido senador Darío Gómez.

La acción de Alburquerque selló su carrera política. En el 2023, el político lanzó sus aspiraciones a la Presidencia 2024-2028, con el lema ¡Entren to´!

Personalidades de la clase política nacional lamentaron el deceso de Alburquerque.