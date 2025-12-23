Clúster Turístico de Santo Domingo celebra su desayuno navideño

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El Clúster Turístico de Santo Domingo (CTSD) celebró su desayuno navideño 2025 en el recién inaugurado Hotel Mauad, donde se reunieron destacadas personalidades del sector turístico, empresarial y gubernamental, y se presentaron los avances institucionales logrados durante este año. El evento, encabezado por el presidente del Clúster, Juan Manuel Martín de Oliva, se realizó junto a la Asociación de Hoteles de Santo Domingo y combinó el espíritu propio de la época con una actualización estratégica sobre las acciones ejecutadas por la organización durante los últimos cinco meses.

En su mensaje, Martín de Oliva resaltó el compromiso del Clúster con la consolidación de Santo Domingo como un destino urbano líder del Caribe, destacando la ampliación de la membresía, el fortalecimiento de la gobernanza y la articulación con instituciones públicas y privadas. También detalló avances en materia de alianzas estratégicas, entre ellas los acuerdos establecidos con UNIBE, orientado al desarrollo académico e investigación turística.

Asimismo, anunció la incorporación de ADOTURD para impulsar el turismo deportivo, un área de creciente proyección para los próximos años. Como parte de su mensaje, Martín de Oliva dedicó un reconocimiento especial al Banco Popular Dominicano, institución que —según destacó— le ha permitido desempeñar su rol con total libertad, respaldo y coherencia con su visión de país.

En el encuentro se abordó también el trabajo conjunto con la Asociación de Hoteles de Santo Domingo en segmentos diferenciadores como turismo MICE, bodas de destino, cultura y patrimonio, así como la coordinación para la temporada de cruceros del 2025–2026.