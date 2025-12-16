Entregan primera etapa reconstrucción de parque La Caleta

Publicado por Kelvin Pascual Creado: Actualizado:

Con una inversión de RD$420 millones, fue inaugurada ayer la primera etapa de la reconstrucción del Parque Nacional Submarino La Caleta, en Boca Chica, actividad que fue encabezada por el presidente Luis Abinader, donde además anunció otras obras.

La intervención del parque busca impulsar el turismo, rescatar el patrimonio natural, crear senderos, áreas recreativas y de servicios, con el objetivo de convertirlo en un atractivo para los turistas que llegan y salen por el Aeropuerto Internacional de las Américas.

Al hablar, Abinader expresó que por años observó con preocupación el progresivo deterioro del parque cada vez que transitaba desde el aeropuerto.

Destacó que este no solo posee un importante valor histórico y cultural, sino que también se ha consolidado como un referente para la práctica del buceo y otras actividades acuáticas, recibiendo visitantes de manera constante.

Precisó que ahora el parque debe contar con un modelo de gobernanza integral que articule a las autoridades nacionales, el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, el gobierno municipal y el sector privado, a fin de garantizar su preservación y aprovechamiento sostenible.

Mientras que el ministro de Turismo, David Collado, dijo que el parque dará la bienvenida a los miles de turistas que llegan por el aeropuerto y afirmó que también servirá para que los turistas que se marchan del país “pueden realizar una última visitas a un lugar hermoso, lleno de historia y naturaleza”.

La obra comprende un área de intervención de 119,925 metros cuadrados, dentro de los cuales se realizó un paseo de 2.74 kilómetros, conmemorativos a los países de América y el Caribe.

El mantenimiento del parque estará a cargo de manera provisional de una fundación apoyada por el sector privado, hasta la creación de un patronato.

Demás obras

En la inauguración del parque, Presidente anunció también la ejecución de varias obras en comunidades del municipio de Boca Chica y en las provincias de San Pedro de Macorís, La Romana y en Punta Cana.

Informó que el Gobierno ejecuta un plan integral de infraestructura que incluye agua potable, alcantarillado sanitario y asfaltado para esas zonas, con el objetivo de evitar intervenciones improvisadas y garantizar obras coordinadas y duraderas.

El mandatario instruyó a RD Vial a evaluar la viabilidad de construir un puente peatonal que permita una conexión segura entre la comunidad de La Caleta y el Parque Nacional Submarino La Caleta, facilitando el acceso tanto de residentes como de visitantes.

Indicó que estos trabajos forman parte de un programa financiado con apoyo internacional para mejorar el tratamiento de aguas residuales y el suministro de agua potable, cuya ejecución iniciará el próximo año.