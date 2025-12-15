Banco Centras: remesas llegaron a US$10,780.8 millones en once meses del 2025

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El Banco Central informó ayer que las remesas alcanzaron la cifra de US$10,780.8 millones entre enero y noviembre de este año, para un aumento US$1,028.3 millones (10.5 %) en relación con el mismo período del año anterior.

Precisó que en noviembre se recibieron US$889.5 millones, un incremento de US$48.7 millones (5.8 %) en comparación a noviembre de 2024.

Resaltó que esos recursos suministrados por la diáspora dominicana en el exterior tienen un efecto multiplicador sobre el consumo, la inversión y el financiamiento de los sectores más vulnerables del país.

Explicó que el desempeño económico de Estados Unidos fue uno de los principales factores que incidió sobre el comportamiento de las remesas, ya que desde ese país se originó el 80.7 % de los flujos formales de noviembre, unos US$669.8 millones.

Resaltó, asimismo, la recepción de remesas por canales formales desde otros países en noviembre, como España, por un valor de US$56.9 millones, un 6.9 % del total, siendo este el segundo país en cuanto al total de residentes de la diáspora dominicana en el exterior se refiere.

Por su parte, Haití contribuyó con 1.5 % del total de flujos recibidos, mientras que Italia y Suiza aportaron el 1.3 % cada uno.

En el resto de la recepción de remesas se distinguen países como Canadá y Francia.

En cuanto a la distribución de las remesas recibidas por provincias, el Distrito Nacional recibió una proporción del 51 % durante noviembre, seguido por las provincias de Santiago y Santo Domingo, con un 9.8 % y 7.2 %, respectivamente. Las reservas internacionales cerraron en noviembre en US$14,274.0 millones, representando un 11.1 % del PIB.