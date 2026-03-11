República Dominicana amplía protección contra el VPH con vacuna de última generación

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El Ministro de Salud, Víctor Atallah, realizó este miércoles la introducción de la vacuna Nonavalente contra el Virus del Papiloma Humano (VPH), la cual desde hoy será incorporada al Esquema Nacional de Vacunación.

La vacuna protege contra nueve tipos del Virus del Papiloma Humano (VPH) (6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52 y 58), y le será aplicada a los niños y niñas en edades de 9 a 14 años, con el objetivo de fortalecer la prevención de enfermedades asociadas a este virus.

La actualización del esquema se realiza bajo el lema "La salud es una prioridad para proteger tu futuro".

Durante el lanzamiento, Atallah destacó el compromiso de la protección contra las enfermedades producidas por el VPH para salvaguardar la salud de los niños y niñas, fortaleciendo las acciones preventivas y ampliando el acceso a vacunas que contribuyan a reducir la incidencia de estas enfermedades en la población.

“Estamos trabajando en la prevención de enfermedades en la población más joven del país. Nuestro compromiso es proteger la vida, fortalecer la salud preventiva y garantizar que nuestros niños y niñas cuenten con herramientas efectivas para un futuro más saludable”, expresó el ministro.

Atallah destacó que cada nuevo cambio que se realiza en el Esquema Nacional de Vacunación es un hito en la salud de los dominicanos, lo que posiciona al país como referente en inmunización protección de la salud.

Alba María Ropero Álvarez, representante de la OPS/OMS en República Dominicana, destacó la modernización del Esquema de vacunación con la introducción de esta vacuna de primer nivel la cual marca un hito en la salud de la población dominicana

Precisó que en la región de las Américas, la mayoría de los países (27 de 40) aún utilizan la vacuna tetravalente contra el Virus del Papiloma Humano (VPH).

"Solo siete paises han incorporado la vacuna nonavalente en sus esquemas de vacunación, entre ellos Argentina, Canadá, Chile y Estados Unidos y hoy República Dominicana se une a este selecto grupo de países que han adoptado esta vacuna de última generación para fortalecer la prevención del cáncer cervicouterino y ampliar la protección contra el VPH", expresó Ropero.

Indicó que el país avanza rápidamente en la vacunación contra el cáncer de cérvix, adoptando la vacuna nonavalente, que protege más del 90% de los caso y manifestó que es un gran logro en la salud pública que requiere educación y colaboración interinstitucional.

De su lado, la Dra. Yakaira García, directora Hospital Dr. José Manuel Rodríguez, precisó que la integración de esta vacuna es un paso transcendental para blindar a la población contra esta enfermedad.

Señaló que este avance no solo amplia la protección, sino que también representa un esfuerzo significativo en la lucha contra el cáncer cervicouterino y otras enfermedades asociadas.

Con esta actualización, el esquema será de una sola dosis, salvo en aquellos casos donde los niños estén inmunocomprometidos a quienes se les podría aplicar dos dosis.

Los niños y jóvenes serán inoculados de manera gratuita y estará disponible en las 40 Direcciones Provinciales de Salud y en los más de 1,400 centros de vacunación localizados en todo el territorio nacional.

Anteriormente, el esquema de vacunación incluía la vacuna tetravalente, que protege contra 4 tipos de VPH incluido los tipos 16 y 18, principales responsables de la mayoría de los casos de cáncer de cuello uterino en la población femenina.

Actualmente, se ha incorporado la vacuna nonavalente, que mantiene la protección frente a estos tipos de VPH y amplía la cobertura para proteger contra cinco tipos adicionales de virus, contribuyendo a una prevención más amplia contra el desarrollo de este cáncer.

El lanzamiento se realizó en el Hospital Infantil Dr. José Manuel Rodríguez Jiménez, antiguo Santo Socorro.