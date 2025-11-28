Experto analiza avances y desafíos de la Estrategia Nacional de Desarrollo

Publicado por Lency Alcántara Creado: Actualizado:

El economista y especialista en Gestión de Políticas Públicas, Omar Herrera, expuso los avances y desafíos de la Estrategia Nacional de Desarrollo (END), resaltando su articulación con la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

Herrera recordó que la END nació de la Ley de Planificación de 2006 y fue elaborada mediante un proceso participativo que incluyó a la sociedad civil, la academia y los partidos políticos. “La estrategia fue el producto principal de nuestro sistema de planificación e inversión pública, un esfuerzo colectivo que integró a miles de personas en cientos de territorios”, señaló.

Reforma fiscal, condición indispensable

El docente universitario subrayó que sin una reforma fiscal que garantice recursos suficientes, no es posible hablar de desarrollo sostenible ni de cumplimiento de la Agenda 2030. “Sin una reforma fiscal que garantice recursos suficientes, no podemos hablar de desarrollo sostenible ni de cumplimiento de la Agenda 2030”, enfatizó.

Cuatro ejes de la END

La estrategia se estructura en cuatro grandes ejes:

• Institucionalidad democrática

• Desarrollo social

• Economía y productividad

• Sostenibilidad ambiental

Herrera reconoció que, aunque se abarcó mucho, en algunos temas se dijo poco, especialmente en el eje ambiental, que requiere mayor detalle y actualización.

Relación con los ODS

Explicó que la END se adaptó a la Agenda 2030 tras su aprobación en 2015. “Los objetivos de desarrollo sostenible trajeron un nuevo impulso, pero también desplazaron en parte la visibilidad de la estrategia nacional”, afirmó, subrayando la necesidad de mantener ambos instrumentos como referencia.

Asimismo, comparó los Objetivos del Milenio (ODM) con los ODS: “Los ODM eran más simples y cuantificables; los ODS son más ambiciosos, integrales y con metas interconectadas. La cooperación internacional debe superar la visión paternalista y enfocarse en fortalecer capacidades locales”.

Gobernanza y coordinación, retos pendientes

Herrera recordó que en 2016 se creó la Comisión de Alto Nivel para los ODS, con fuerte respaldo político inicial, aunque posteriormente perdió protagonismo. “Hoy las metas de desarrollo sostenible se integran en los planes institucionales y presupuestarios, pero el reto sigue siendo la gobernanza y la coordinación interinstitucional”, concluyó.