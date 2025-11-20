Presidente Abinader va a reunión Semiconductores

Publicado por Soila Paniagua Creado: Actualizado:

El presidente Luis Abinader participará hoy en San José, California, Estados Unidos, en la reunión anual de Semiconductores, que tratará sobre ese material y sus beneficios.

Una información indica que al mandatario lo acompaña una comitiva integrada en su mayoría por empresarios y funcionarios de alto nivel que conversarán con líderes de esa industria.

“La participación de la comitiva dominicana envía “un mensaje contundente a la industria global, sobre el compromiso del país con el desarrollo tecnológico, la innovación y la creación de nuevas oportunidades para nuestra gente”, expresó el mandatario esta semana.

Entre las personas que acompañan al jefe del Estado están el ministro de Industria y Comercio, Víctor “Ito” Bisonó, que junto a una comisión del sector privado buscan dar seguimiento a la implementación de la Estrategia Nacional de Fomento a la Industria de Semiconductores (Enfis).

La comisión que encabeza el presidente Abinader participará hoy en un encuentro exclusivo con los principales CEOs de las empresas líderes de la industria global de semiconductores con quienes tendrá diálogos estratégicos para posicionar a República Dominicana como un socio confiable para estas empresas que buscan diversificar las cadenas de producción y dejar de depender de otros suplidores.