Favorecen revisar contrato de Barrick

Los economistas Apolinar Veloz y Maritza Ruiz consideraron ayer que el contrato firmado entre el gobierno y la empresa Barrick Gold debe ser revisado, con el objetivo de que el país pueda obtener mayores beneficios ante la alta cotización del oro.

Indicaron que la revisión se justifica debido a que el contrato se caracteriza por tener excesivas provisiones que perjudican financiera y ambientalmente a los dominicanos.

Señalaron que existen experiencias internacionales de renegociación exitosa de contratos entre gobiernos y Barrick Gold, como los casos de Chile, Papúa Nueva Guinea, Mozambique y Tanzania.

Plantearon que debe eliminarse la Segunda Enmienda del Contrato del Estado Dominicano con Barrick Gold, porque mientras los precios de la onza troy de oro son bajos en el mercado internacional, el contrato beneficia más a la empresa que al país.

Resaltaron que la Barrick no paga un sólo centavo por el arrendamiento de los derechos mineros, el uso de los inmuebles, mejoras, muebles y la propiedad intelectual del Estado utilizados en la explotación y aprovechamiento de la Mina de Pueblo Viejo. Criticaron que las utilidades netas de Barrick se definen de manera distinta a la Ley del Impuesto sobre la Renta dominicana, es decir, la empresa opera con sus criterios financieros en lugar de ceñirse a las leyes impositivas dominicanas.