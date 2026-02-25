Fecoopnordeste prepara su VII Congreso enfocándose en redes económicas y cooperativas

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Maimón, Monseñor Nouel. — La Federación de Cooperativas del Nordeste (Fecoopnordeste) anunció la celebración del VII Congreso Fecoopnordeste, un espacio académico y estratégico que este año tendrá como eje central la estructuración de circuitos económicos cooperativos como herramienta para fortalecer la sostenibilidad, competitividad e integración del sector.

El Congreso se desarrollará del 7 al 9 de agosto de 2026 en el Convention Center del Hotel Barceló Bávaro, bajo el lema “Intercooperar es la clave: redes, circuitos y futuro cooperativo”, y contará con participación nacional e internacional de expertos en economía social, integración financiera, gestión cooperativa y modelos de articulación productiva.

Enfoque estructural y económico

El presidente del Consejo de Administración de Fecoopnordeste, David Polanco, explicó que la séptima edición busca trasladar el principio de cooperación entre cooperativas a una dimensión operativa y estructural.

“Intercooperar no es un concepto retórico. Es una decisión estratégica que implica convertir principios en mecanismos. El crecimiento aislado tiene límites; el crecimiento articulado tiene horizonte. Cuando las cooperativas se integran en redes y circuitos económicos, fortalecen su resiliencia y su capacidad competitiva”, afirmó Polanco.

Según explicó, el Congreso abordará experiencias internacionales donde la intercooperación ha evolucionado hacia modelos sistémicos, como el Grupo Mondragón en el País Vasco y los sistemas cooperativos brasileños en los sectores de salud y crédito, que han logrado articular miles de cooperativas en estructuras financieras y operativas comunes.

“Los circuitos cooperativos permiten integrar producción, financiamiento, servicios y conocimiento dentro de un mismo ecosistema económico. Ese es el tipo de debate técnico que queremos impulsar en esta edición”, añadió.

Consolidación académica e internacionalización

Fecoopnordeste destacó que el Congreso ha evolucionado hacia un foro de alto nivel académico dentro del movimiento cooperativo dominicano.

En su sexta edición, el evento alcanzó por primera vez carácter internacional, con representación de siete países entre expositores y participantes, incluyendo delegaciones de América Latina y Europa. La delegación de Honduras fue la más numerosa, con 29 participantes, lo que fortaleció la dimensión regional del encuentro.

“El crecimiento del Congreso ha elevado la calidad del análisis técnico y el intercambio de experiencias en temas como sostenibilidad, gobernanza, regulación y articulación económica cooperativa. Nuestro objetivo es consolidarlo como un referente regional en materia de integración económica del sector”, sostuvo Polanco.

Contexto institucional: de la reflexión a la implementación

El anuncio del Congreso se produce en un momento en que Fecoopnordeste impulsa un proceso interno de estructuración de circuitos cooperativos en la región Nordeste.

En semanas recientes, la Federación desarrolló jornadas técnicas de socialización y conformó comisiones de trabajo orientadas a diseñar propuestas concretas en materia de integración operativa y articulación institucional.

“Hemos pasado de la reflexión a la construcción. Este Congreso será el punto de convergencia donde el cooperativismo dominicano debatirá cómo transformar relaciones en redes y redes en circuitos económicos sostenibles, con impacto real en la competitividad del sector”, indicó el presidente de la Federación.

Respaldo institucional y alianzas estratégicas

La Federación reconoció el respaldo histórico de empresas e instituciones que han apoyado el Congreso desde sus primeras ediciones, entre ellas TruStage (antes Cuna Mutual), Equifax, PM Electromuebles, la Fundación Reservas del País, CSTISA, Coopseguros y Coopmaimón, cuyo apoyo ha contribuido a la sostenibilidad financiera y al posicionamiento académico del evento.

Asimismo, Fecoopnordeste destacó el compromiso de sus cooperativas federadas: Coopmaimón, Coopemprendedor, Cooprocama, Coopdefima, Coopalina, la Cooperativa Juan Adrián, la Cooperativa San José del Puerto, la Cooperativa de Camioneros de Cotuí, Coopenor, Coopersan, Coopfarmacia, Coopdemon y Cooprecicla, las cuales constituyen la base operativa del proceso de integración regional.

Proyección estratégica

El VII Congreso Fecoopnordeste convocará a cooperativas, federaciones, entidades financieras, académicos, reguladores y aliados estratégicos interesados en el desarrollo de modelos sostenibles de economía social.

En las próximas semanas se dará a conocer el programa académico, los invitados internacionales y los mecanismos formales de participación.

Con esta edición, Fecoopnordeste busca posicionar el debate sobre intercooperación como una agenda estructural para el cooperativismo dominicano, en un entorno económico que demanda mayor escala, articulación y eficiencia operativa.