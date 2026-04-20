FMI promete seguirá acompanando el país

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El nuevo director del Departamento del Hemisferio Occidental del Fondo Monetario Internacional (FMI), Nigel Chalk, informó que el organismo continuará acompañando al país a través de asistencia técnica, así como en el análisis de los efectos regionales de las dinámicas globales que configuran el escenario actual, en un contexto caracterizado por mayores tensiones geopolíticas.

Clark hizo las consideraciones en una reunión que sostuvo, junto a la su directora adjunta del FMI, Dora Iakova, con gobernador del Banco Central, Héctor Valdez Albizu, con quien sostuvieron intercambios e impresiones sobre el contexto macroeconómico de la República Dominicana y las perspectivas de crecimiento e inflación en un entorno internacional de incertidumbre.

Valdez Albizu participó en las reuniones de primavera del FMI y del Grupo Banco Mundial, las cuales se celebraron entre el 13 al 18 de este mes en Washington, Estados Unidos.

El gobernador, conjuntamente con el ministro de Hacienda y Economía, Magín Díaz, participaron en una reunión con la directora gerente del FMI, KristalinaGeorgieva, en un encuentro con los ministros, gobernadores de finanzas y bancos centrales de América Latina, Canadá y Estados Unidos, donde se intercambiaron opiniones sobre las recientes tendencias de la economía global y sus efectos en la región.

También tuvo un encuentro bilateral con el señor André Roncaglia, director ejecutivo del FMI por Brasil y presidente de la silla de países, en el que se abordaron los riesgos derivados de la incertidumbre política y económica internacional, intensificada por el resurgimiento de tensiones geopolíticas, particularmente en Irán y el Medio Oriente, así como la evolución de la economía dominicana y sus perspectivas.

Igualmente, el gobernador asistió a la reunión de gobernadores de la constituyente presidida por el director ejecutivo del FMI, en la cual intervinieron los presidentes y gobernadores de los bancos centrales miembros exponiendo los resultados y las expectativas de cada país para el año 2026, el cual ha iniciado con un panorama internacional convulso. En su intervención, el gobernador dijo los ingresos divisas generados por concepto de inversión extranjera directa (IED), remesas, turismo, exportaciones de bienes y otros servicios alcanzaron los US$47,291.5 millones en 2025.